أسماؤهم على أشلائهم.. آباء يكتبونها بالحبر على أجساد أطفالهم في غزة (شاهد)

MENAFN - Amman Net) في محاولة لحفظ هوياتهم في حال استهدفتهم إحدى غارات الاحتلال، بدأت عوائل عديدة في قطاع غزة بكتابة أسماء أبنائها بالحبر الأسود على مناطق مختلفة من جلودهم.

ولاحظ أطباء في قطاع غزة وجود كتابات على أرجل عدد من الأطفال الذي استشهدوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، تشير إلى أسمائهم وهويات عائلاتهم.

وأشار مدير قسم الطوارئ في مستشفى "شهداء الأقصى"، عبد الرحمن المصري، إلى أن الأهالي يخشون من استهداف أبنائهم وعدم تمكنهم من التعرف عليهم بسبب تحول جثامين كثير من الشهداء إلى أشلاء ما يتسبب في تعذر التعرف عليهم في ظل استمرار العدوان.

وأوضح المصري أن هذا الحبر الأسود هو علامة صغيرة على الخوف واليأس الذي يشعر به الآباء في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جثامين أطفال صغار ارتقوا بقصف الاحتلال في غزة، توثق وجود أسمائهم مكتوبة بالحبر الأسود على أرجلهم، للتعرف عليهم وسط ساحة مليئة بالشهداء.

وانتشرت مقاطع مصورة توثق لحظات كتابة العديد من الآباء أسماء أبنائهم على أذرع أبنائهم وأرجلهم.

وكان أهالي قطاع غزة اضطروا مرتين إلى دفن عشرات الشهداء في مقابر جماعية بسبب تعذر التعرف على هوياتهم بسبب تمزق أجسادهم جراء القصف، في ظل غياب أي إمكانية لحفظهم في ثلاجات حفظ الموتى لارتفاع أعداد الضحايا بشكل متواصل.

ولليوم السابع عشر على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف المتواصل عن ارتقاء أكثر من 4741 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وإصابة ما يزيد على الـ15 ألفا بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.