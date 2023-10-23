الهيئة الخيرية الأردنية توزع طرودا غذائية في غزة

(MENAFN
- Amman Net)
بث موحد للإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، لجمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة دخول 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وفق وكالة أونروا ومصدر مصري وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الحالي، إلى 5087 شهيدا خروج 7 مستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة؛ جراء نقص الوقود والأدوية ومستلزمات العلاج، وفق ما أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة. المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، يقول الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين الأردن في المرتبة 71 عالميا والخامس عربيا في مؤشر تحول الطاقة
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الهيئة الخيرية الأردنية توزع طرودا غذائية في غزة 10/23/2023 - 13:40 عمان ن
بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، في تنفذ مشاريع توزيع طرود غذائية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية بالقطاع.
وفي وقت سابق بين أمين الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أنه تم إرسال طائرتين على متنها مساعدات طبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة كأولوية القطاع الصحي ، لافتا الى ان الأيام القادمة ستركز الهيئة على إرسال مساعدات غذائية وإغاثية مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من الاشقاء في غزة النازحين وحاجتهم إلى خيام.
ونوه الى ان الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات
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