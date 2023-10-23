

بث موحد للإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، لجمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة

دخول 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وفق وكالة أونروا ومصدر مصري

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الحالي، إلى 5087 شهيدا

خروج 7 مستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة؛ جراء نقص الوقود والأدوية ومستلزمات العلاج، وفق ما أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، يقول الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين الأردن في المرتبة 71 عالميا والخامس عربيا في مؤشر تحول الطاقة

MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الهيئة الخيرية الأردنية توزع طرودا غذائية في غزة 10/23/2023 - 13:40 عمان ن

بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، في تنفذ مشاريع توزيع طرود غذائية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية بالقطاع.

وفي وقت سابق بين أمين الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أنه تم إرسال طائرتين على متنها مساعدات طبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة كأولوية القطاع الصحي ، لافتا الى ان الأيام القادمة ستركز الهيئة على إرسال مساعدات غذائية وإغاثية مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من الاشقاء في غزة النازحين وحاجتهم إلى خيام.

ونوه الى ان الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات

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