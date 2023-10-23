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الهيئة الخيرية الأردنية توزع طرودا غذائية في غزة

10/23/2023 7:49:20 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • بث موحد للإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، لجمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة
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× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الهيئة الخيرية الأردنية توزع طرودا غذائية في غزة 10/23/2023 - 13:40 عمان ن

بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، في تنفذ مشاريع توزيع طرود غذائية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية بالقطاع.

وفي وقت سابق بين أمين الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أنه تم إرسال طائرتين على متنها مساعدات طبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة كأولوية القطاع الصحي ، لافتا الى ان الأيام القادمة ستركز الهيئة على إرسال مساعدات غذائية وإغاثية مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من الاشقاء في غزة النازحين وحاجتهم إلى خيام.

ونوه الى ان الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات

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