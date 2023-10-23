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سمرين: الشارع الأردني يعيش حالة من التوتر العصبي بسبب التعرض يوميًا لمشاهد عنف صادمة

10/23/2023 7:49:19 AM
(MENAFN- Amman Net) وضحت مسؤولة برنامج العنف المبني على النوع الأجتماعي في مؤسسة نور الحسين أريج سمرين في حديث ل راديو البلد التأثيرات السلبية في الشارع الأردني نتيجة أحداث غزة بأنها حالة من التوتر العصبي بسبب التعرض يوميًا لمشاهد عنف صادمة وخصوصًا ما يتعرض له الأطفال والنساء في القطاع وعن كيفية التعامل مع هذه الأحداث والمشاهد.
وقالت سمرين بأنه يجب علينا الاحتفاظ بالعزيمة والقوة الداخلية والاعتماد على مستوى الحصانة النفسية، أي في حال شاهدنا مناظر مؤلمة يجب علينا الابتعاد عن الأفكار السلبية ومحاولة التفكير بما نستطيع أن نقدمه لأخواننا في غزة.
وأضافت بأنه علينا الجلوس مع أطفالنا والتحدث معهم بطريقة سلسة بما يحدث في غزة وما يتعرضون له من ظلم وعن حقيقة الكيان الصهيوني، وبأنه يجب الأخذ بعين الأعتبار بأن اطفالنا وحتى أنفسنا يمكن أن نشعر بالحزن والعجز ولكن يجب علينا أن نؤمن ونثق بقوتنا وعزيمتنا بأن نبذل أقصى ما لدينا لمساعدتهم.
وتحدثت عن ضرورة أن تكون ردة الفعل مسيطر عليها من خلال التضامن معهم واستخدام الأعلام الصحيح وطرح حملات توعوية كبيرة لما يحدث في غزة بعيدًا عن الشعور باللوم والعجز.
وأختتمت سمرين ببعض النصائح لمن يعانوا من الاكتئاب في ظل الأحداث الراهنة منها مواجهة الموقف والتعامل معه بالشكل الصحيح والأكتفاء بمشهادة الحدث مرة واحدة فقط وأن نبقى دائمًا يدًا واحدة وصوتًا واحدًا للوقوف مع شعبنا الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أريج سمرين تتحدث عن التأثيرات النفسية والعاطفية للمشاهد والصور العنيفة للضحايا بما في ذلك الأطفال

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