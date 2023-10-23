سمرين: الشارع الأردني يعيش حالة من التوتر العصبي بسبب التعرض يوميًا لمشاهد عنف صادمة

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- Amman Net) وضحت مسؤولة برنامج العنف المبني على النوع الأجتماعي في مؤسسة نور الحسين أريج سمرين في حديث ل راديو البلد التأثيرات السلبية في الشارع الأردني نتيجة أحداث غزة بأنها حالة من التوتر العصبي بسبب التعرض يوميًا لمشاهد عنف صادمة وخصوصًا ما يتعرض له الأطفال والنساء في القطاع وعن كيفية التعامل مع هذه الأحداث والمشاهد.
وقالت سمرين بأنه يجب علينا الاحتفاظ بالعزيمة والقوة الداخلية والاعتماد على مستوى الحصانة النفسية، أي في حال شاهدنا مناظر مؤلمة يجب علينا الابتعاد عن الأفكار السلبية ومحاولة التفكير بما نستطيع أن نقدمه لأخواننا في غزة.
وأضافت بأنه علينا الجلوس مع أطفالنا والتحدث معهم بطريقة سلسة بما يحدث في غزة وما يتعرضون له من ظلم وعن حقيقة الكيان الصهيوني، وبأنه يجب الأخذ بعين الأعتبار بأن اطفالنا وحتى أنفسنا يمكن أن نشعر بالحزن والعجز ولكن يجب علينا أن نؤمن ونثق بقوتنا وعزيمتنا بأن نبذل أقصى ما لدينا لمساعدتهم.
وتحدثت عن ضرورة أن تكون ردة الفعل مسيطر عليها من خلال التضامن معهم واستخدام الأعلام الصحيح وطرح حملات توعوية كبيرة لما يحدث في غزة بعيدًا عن الشعور باللوم والعجز.
وأختتمت سمرين ببعض النصائح لمن يعانوا من الاكتئاب في ظل الأحداث الراهنة منها مواجهة الموقف والتعامل معه بالشكل الصحيح والأكتفاء بمشهادة الحدث مرة واحدة فقط وأن نبقى دائمًا يدًا واحدة وصوتًا واحدًا للوقوف مع شعبنا الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أريج سمرين تتحدث عن التأثيرات النفسية والعاطفية للمشاهد والصور العنيفة للضحايا بما في ذلك الأطفال
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