5087 شهيدا و15273 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Amman Net) ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة مع دخول الحرب على القطاع يومها الـ17 لتصل إلى 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسن، إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدًا بينهم 182 طفلاً وأغلبهم من جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيدا ولا يزال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وأكد القدرة خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، وأوضح أن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية.

وأكد القدرة أن الاحتلال أضعف منظومة الإسعاف بتدمير 25 سيارة إسعاف وخرجها عن الخدمة، موضحا أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 57 كادر صحي واصابة 100 آخرين.