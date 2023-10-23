5087 شهيدا و15273 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

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- Amman Net) ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة مع دخول الحرب على القطاع يومها الـ17 لتصل إلى 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسن، إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدًا بينهم 182 طفلاً وأغلبهم من جنوب القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيدا ولا يزال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.
وأكد القدرة خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، وأوضح أن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية.
وأكد القدرة أن الاحتلال أضعف منظومة الإسعاف بتدمير 25 سيارة إسعاف وخرجها عن الخدمة، موضحا أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 57 كادر صحي واصابة 100 آخرين.
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