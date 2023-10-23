

بث موحد للإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، لجمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة

دخول 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وفق وكالة أونروا ومصدر مصري

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الحالي، إلى 5087 شهيدا

خروج 7 مستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة؛ جراء نقص الوقود والأدوية ومستلزمات العلاج، وفق ما أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، يقول الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين الأردن في المرتبة 71 عالميا والخامس عربيا في مؤشر تحول الطاقة

MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. “همم" تدعو موظفي المنظمات الدولية لتقديم شكاوى في حال تعرضهم لمضايقات على خلفية الموقف من غزة 10/23/2023 - 12:34 عمان ن

دعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" موظفي المنظمات الدولية العاملين في الأردن لتقديم شكاوى في حال تعرضهم لمضايقات على خلفية موقفهم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعرضت همم التي تضم طيفا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية في مجالات مختلفة تقديم المساعدة القانونية المجانية لاي موظف يتعرض للفصل أو المضايقة.

وكان تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع استنكر "قيام منظمات أجنبيّة في الأردن بالضغط على موظفيها لانتزاع منهم مواقف مؤيدة للإرهاب الصهيوني".

وقال التجمع في بيان صحفي "منذ بدء المعركة، معركة طوفان الأقصى، بدأت بعض المنظمات الأجنبية العاملة في الأردن، والتي لطالما صدّعت رؤوسنا وضلّلت مجتمعاتنا بالترويج الزائف للحرية للقيم "الليبرالية" ولحقوق الإنسان والديمقراطية والديمقراطية الإجتماعية، وغيرها من الشعارات الزائفة، بالضغط على موظفيها، كما وردنا، ويحتفظ تجمعنا بالأدلة المدعّمة ببعض الشكاوى، التي وصلتنا من بعض موظفيها؛ فالضغط يكون باتجاهين: أن يتخذ الموظفون مواقفًا وقناعات تُدين وتستنكر المقاومة وتنبذ "العنف" منها، والاتجاه الثاني، أن يُحظر على الموظفين كتابة أو نشر أو مشاركة أيّ موقف يدعم القضية الفلسطينية أو يتضامن معها".

مضيفا "إنّ تلك المنظمات لم تكن تجرؤ سابقًا على اتخاذ مواقف سياسيّة ضد الإجرام الصهيوني الذي لم يتوقف، بل كانت تعمل ضد مصالح بلادنا وشعوبنا الوطنيّة، واليوم تُظهر هي ومراكزها الدولية الداعمة لها وبما لا يدع أي مجالاً للشكّ انحيازها السافر للعدوان الصهيوني وارهابه، ضاربةً بعُرض الحائط جميع الاتفاقيّات والأعراف والمواثيق الدوليّة الانسانيّة التي تنص على حق المقاومة في درء العدوان والاحتلال".

وأكد التجمع "إن تجمعنا، وفي الوقت الذي يُدين ويستنكر أفعال تلك المنظمات، والتي كانت قد عزّزت من جودها في عالمنا العربي تحت حجج واهية، دعمها للديمقراطية ولليبرالية وتعزيزها للعمل الفردي على حساب العمل المنظم، فضلًا عن ضخّ المليارات بغيّة تكريس القضايا الثانوية وعزلها عن القضايا الوطنية العامة، فكل محاولاتها كانت تهدف إلى تعزيز مفاهيم ظاهرها الديمقراطية وباطنها ضربٌ للقيم الوطنيّة والأخلاقيّة؛ فإنّنا بذات الوقت نحذِّر المواطنين من الإنخراط فيها والانجرار وراء أهدافها ووقوفها على الضدّ من مصالحنا الوطنيّة".

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