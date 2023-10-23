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الاحتلال اعتقل 109 مقدسيين منذ بدء العدوان على غزة

10/23/2023 7:48:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، اعتقال 109 مقدسيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحجة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزعمت شرطة الاحتلال في القدس، أنها تعاملت منذ السابع من الشهر الجاري مع 228 منشورًا وصفتها "بالتحريضية" على صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى إثرها تم اعتقال 109 فلسطينيين، منهم 90 ما زالوا رهن الاعتقال، وتم إلى الآن توجيه 11 لائحة اتهام.
وستوجه شرطة الاحتلال يوم غد الثلاثاء لائحة اتهام ضد أحد خطباء المساجد من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس، بعد أن قُدمت لائحة أخرى بحق أحدهم في مدينة القدس.




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