قطر تؤكد التزامها بتزويد الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت قطر اليوم عن توقيع اتفاقية تزود بموجبها إيطاليا بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.



وقالت شركة قطر للطاقة في بيان اليوم إنها وقعت مع شركة إيني الإيطالية، اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا اعتبارا من العام 2026.



وبموجب الاتفاقية، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى فسورا وهي وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، وتقع في ميناء بيومبينو بمنطقة توسكانا الإيطالية.



ووقع الاتفاقية بالدوحة اليوم، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي.