Monday, 23 October 2023 05:06 GMT

قطر تؤكد التزامها بتزويد الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال

10/23/2023 7:48:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت قطر اليوم عن توقيع اتفاقية تزود بموجبها إيطاليا بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.


وقالت شركة قطر للطاقة في بيان اليوم إنها وقعت مع شركة إيني الإيطالية، اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا اعتبارا من العام 2026.


وبموجب الاتفاقية، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى فسورا وهي وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، وتقع في ميناء بيومبينو بمنطقة توسكانا الإيطالية.


ووقع الاتفاقية بالدوحة اليوم، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي.

MENAFN23102023000208011052ID1107286736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث