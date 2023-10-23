إرادة ملكية بتعيين مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الحالي.



وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، للرفاعي خبرة 30 عاماً في إدارة مؤسسات التعليم العالي، وتدرج في الإدارة من رئيس قسم الى عميد ونائب رئيس لمدة 8 سنوات في جامعتي الاميرة سمية للتكنولوجيا واليرموك ثم رئيس لجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا لمدة 8 سنوات.



ويعمل حاليا مستشارًا لسمو رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ورئيس هيئة المستشارين، وعضو فريق العمل الاستشاري الزمالي للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس التعليم العالي، وعضو مجلس التربية والتعليم.



وحصل الرفاعي عام 1993 على جائزة شومان لأفضل عالم عربي شاب في الرياضيات و الإحصاء والحاسوب، وجائزة أفضل مدرس في جامعة اونينيتونو الايطالية للتعلم عن بعد عام 2005.



وعمل رئيساً لمجلس ادارة محطة العلوم البحرية، ورئيساً لمجلس إدارة مركز التميز للمكتبات في الجامعات الاردنية، ورئيس تحرير المجلة الأردنية للرياضيات والاحصاء، ومثل للأردن في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأورومتوسطية (يونيمد)، وعضو مجلس إدارة برنامج فولبرايت الأميركي، والرئيس الفخري لجمعية الفيزياء الأردنية.



وساهم الرفاعي في الحصول على دعم خارجي للعديد من المشاريع المشتركة مع الإتحاد الأوروبي ، وله ما يزيد على 60 بحثًا معظمها منشور في مجلات عالمية متخصصة وشارك في تأليف 8 كتب في مجال تخصصه، وحاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة ولاية كولورادو الأميركية عام 1989.

