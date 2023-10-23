الاردنية للطيران تعلن عن عرض خاص على تذاكر السفر من عمان الى القاهرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نتميز بتقديم افضل الاسعار لكم
الان مع الاردنية للطيران سافر من عمان الى القاهرة ابتداءً من ١٠٠ دينار مع وزن مجاني ٣٠ كيلو + ٧ كيلو حقيبة اليد
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
تطبق الشروط والأحكام
MENAFN23102023000208011052ID1107286734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.