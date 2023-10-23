Monday, 23 October 2023 05:06 GMT

آلام الساق قد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض الشريان المحيطي

10/23/2023 7:48:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني البعض من آلام مختلفة غير محددة في أرجلهم عند المشي، قد تحدث بسبب مشاكل بسيطة، إلا أنها قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير في بعض الأحيان.
مجلة "هيلبراكسيسنت" نقلت عن جمعية القلب الأميركية قولها إن هذه الأعراض قد تكون علامة على مرض الشريان المحيطي الناتج عن ضيق الأوعية الدموية التي تزود أطراف الجسم بالدم والأكسجين.
ويشبه مرض الشريان المحيطي مرض الشريان التاجي، حيث تتراكم الترسبات في شرايين القلب مؤدية إلى انسداده، مما قد يقود أيضا إلى حدوث السكتات الدماغية.
وأوضح الأطباء أن المشكلة في تشخيص المرض هي الاختلاط على المريض بين آلام العظام والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مع هذه الحالة قبل الإدراك الصحيح لتشخيص المرض، وهذا الأمر يقع فيه الأطباء أيضا.
وقد لا يكون مرض الشريان المحيطي حادا مثل جلطة الدم، لكنه إذا تُرك دون علاج أو لم يتم اكتشافه، فقد يؤثر على جودة الحياة اليومية، ويؤدي إلى جروح غير قابلة للشفاء أو إلى بتر الأطراف في الحالات الشديدة.
وتتشابه عوامل الخطورة للإصابة بمرض الشريان المحيطي مع أمراض القلب مثل: التقدم في العمر، والخمول البدني، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلا عن زيادة احتمال الإصابة لدى المدخنين عن غيرهم.

الجزيرة

MENAFN23102023000208011052ID1107286733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث