آلام الساق قد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض الشريان المحيطي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعاني البعض من آلام مختلفة غير محددة في أرجلهم عند المشي، قد تحدث بسبب مشاكل بسيطة، إلا أنها قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير في بعض الأحيان.
مجلة "هيلبراكسيسنت" نقلت عن جمعية القلب الأميركية قولها إن هذه الأعراض قد تكون علامة على مرض الشريان المحيطي الناتج عن ضيق الأوعية الدموية التي تزود أطراف الجسم بالدم والأكسجين.
ويشبه مرض الشريان المحيطي مرض الشريان التاجي، حيث تتراكم الترسبات في شرايين القلب مؤدية إلى انسداده، مما قد يقود أيضا إلى حدوث السكتات الدماغية.
وأوضح الأطباء أن المشكلة في تشخيص المرض هي الاختلاط على المريض بين آلام العظام والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مع هذه الحالة قبل الإدراك الصحيح لتشخيص المرض، وهذا الأمر يقع فيه الأطباء أيضا.
وقد لا يكون مرض الشريان المحيطي حادا مثل جلطة الدم، لكنه إذا تُرك دون علاج أو لم يتم اكتشافه، فقد يؤثر على جودة الحياة اليومية، ويؤدي إلى جروح غير قابلة للشفاء أو إلى بتر الأطراف في الحالات الشديدة.
وتتشابه عوامل الخطورة للإصابة بمرض الشريان المحيطي مع أمراض القلب مثل: التقدم في العمر، والخمول البدني، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلا عن زيادة احتمال الإصابة لدى المدخنين عن غيرهم.
الجزيرة
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