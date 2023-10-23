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20 شاحنة جديدة دخلت من مصر إلى غزة اليوم

10/23/2023 7:48:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبرت قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة المحاصر، اليوم، فور انتهاء إجراءات التدقيق في الجانب المصري من معبر رفح، وتضم 20 شاحنة.

وكان قد عبر إلى القطاع 34 شاحنة ضمن قافلتي مساعدات يومي السبت والأحد.


وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الشاحنات التي وصلت غزة أقل بكثير من حاجة القطاع الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يوميا.


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