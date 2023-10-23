20 شاحنة جديدة دخلت من مصر إلى غزة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبرت قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة المحاصر، اليوم، فور انتهاء إجراءات التدقيق في الجانب المصري من معبر رفح، وتضم 20 شاحنة.
وكان قد عبر إلى القطاع 34 شاحنة ضمن قافلتي مساعدات يومي السبت والأحد.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الشاحنات التي وصلت غزة أقل بكثير من حاجة القطاع الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يوميا.
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