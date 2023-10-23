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نابلس: الاحتلال يستهدف مدرسة ويصيب معلما وطالبا بالرصاص

10/23/2023 7:48:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب معلم وطالب، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة برقة شمال غرب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه المعلمين والطلبة أثناء خروجهم من المدرسة، ما أدى إلى إصابة معلم بالرصاص الحي في الفخذ، وأحد الطلبة (14 عاما) باليد، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وأوضح أن مدخل البلدة الغربي على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، يشهد تواجدا لجيش الاحتلال ومجموعة من المستعمرين.




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