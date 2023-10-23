ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 5087 شهيداً، منهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا، إضافة إلى إصابة 15273 مواطنا بجراح مختلفة.



وأوضحت أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات، بلغت 597 مجزرة، راح ضحيتها 3813 شهيداً، وما زال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.



أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.