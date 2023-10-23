ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 5087 شهيداً، منهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا، إضافة إلى إصابة 15273 مواطنا بجراح مختلفة.
وأوضحت أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات، بلغت 597 مجزرة، راح ضحيتها 3813 شهيداً، وما زال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.
أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.
MENAFN23102023000208011052ID1107286728
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.