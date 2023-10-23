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ورشة في بلدية إربد عن الأمن السيبراني

10/23/2023 7:48:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية ورشة توعوية لموظفي بلدية اربد الكبرى حول واقع وتحديات مشروع المناعة الرقمية للتوعية بالأمن السيبراني.


وتناولت الورشة التي تحدث فيها المحاضر بالمركز المهندس علاء الكساسبة مفهوم الأمن السيبراني وأهمية التوعية به بالإضافة الى التعريف بكيفية حدوث الاختراقات ومثل الحماية.


وتطرق الكساسبة الى المخاطر السيبرانية المحتملة وكيفية التعامل معها على مستوى المؤسسات والأفراد وقدم نماذج تحاكي احد الحوادث الأمنية الحاصلة في واحدة من المؤسسات ودور المستخدم في تعزيز الأمن السيبراني.


وقال الكساسبة ان مخاطر اختراق الخصوصية دعت لإيجاد مظلة قانونية لحمايتها، مبينا ان تصنيفاتها تتم وفق أهداف المخترق أما لغايات الابتزاز أو الحصول على معلومات أمنية وبيانات حساسة.


ولفت الى ان الهجمات السيبرانية أصبحت جزءا هاما في الحروب والصراعات التي تحدث في وقتنا الحاضر، مشيرا الى أن مخاطرها تتوسع مع انتشار وتوسع الخدمات الرقمية والإلكترونية ما يستوجب تمتين منظومات حماية امن السيبراني التي تقع على عاتق الدولة والمؤسسات والأفراد على حد سواء.


وأوضح ان قطاع التعليم يعتبر من اكثر القطاعات على مستوى العالم عرضة للاختراقات، مبينا انه يسجل في العالم يوميا اكثر من نصف مليون حالة اختراق امن سيبراني.

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