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27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش بمصر لصالح قطاع غزة

10/23/2023 7:48:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، تفاصيل المساعدات التي استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة.
وأكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يقوم باستقبال المساعدات، ونقلها وتخزينها في مخازن في مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.
وقال": وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 تشرين الأول الجاري 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة. اليوم السابع




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