27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش بمصر لصالح قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، تفاصيل المساعدات التي استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة.
وأكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يقوم باستقبال المساعدات، ونقلها وتخزينها في مخازن في مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.
وقال": وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 تشرين الأول الجاري 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة. اليوم السابع
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