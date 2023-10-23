الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم سلاحا يؤدي لحروق شديدة لم نعهدها من قبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات بحروق شديدة وذوبان للجلد لم تشهدها من قبل على أجساد الجرحى، وتصعب معالجتها.
وطالب القدرة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية الكشف عن طبيعة السلاح الذي يسبب اذابة الجلد، وتوفير العلاجات اللازمة بشكل عاجل
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أضعف منظومة الإسعاف في القطاع، من خلال تدمير 25 سيارة، وإخراجها عن الخدمة
وأكد القدرة أن وزارة الصحة الفلسطينية تلقت 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً.
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