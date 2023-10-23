الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم سلاحا يؤدي لحروق شديدة لم نعهدها من قبل

MENAFN - Al Wakeel News)كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات بحروق شديدة وذوبان للجلد لم تشهدها من قبل على أجساد الجرحى، وتصعب معالجتها.

وطالب القدرة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية الكشف عن طبيعة السلاح الذي يسبب اذابة الجلد، وتوفير العلاجات اللازمة بشكل عاجلوأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أضعف منظومة الإسعاف في القطاع، من خلال تدمير 25 سيارة، وإخراجها عن الخدمةوأكد القدرة أن وزارة الصحة الفلسطينية تلقت 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً.