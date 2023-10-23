عودة إلى النظام: سويسرا والانقلاب العسكري في تشيلي

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) "Zurück zur Ordnung": Die Schweiz und der Pinochet-Putsch in Chile (الأصلي)Español (es) Suiza consideró el golpe de Estado en Chile como una "vuelta al orden"Português (pt) "De volta à ordem": a Suíça e o golpe no ChileFrançais (fr) La Suisse voyait le coup d'État au Chili comme un ((retour à l'ordre))Pусский (ru) ((Возвращение к порядку)): Швейцария и переворот в ЧилиItaliano (it) "Ritorno all'ordine": la Svizzera e il colpo di Stato in Cile

تشيلي، في الحادي عشر من سبتمبر 1973: انقلابٌ عسكري يطيح بحكومة سيلفادور أليندي . في السفارة السويسرية في "سانتياغو دي تشيلي" تسود أجواء احتفالية: برن لا تأسف على نهاية التجربة الاشتراكية الديموقراطية، والجالية السويسرية تشعر بالارتياح.

فجر الحادي عشر من سبتمبر 1973، يحتلّ الجيش التشيلي مواقعَ استراتيجية في البلاد. وفي السابعة وأربعين دقيقة يصل سلفادور أليندي، الرئيس المنتخب ديموقراطيًّا عام 1970، إلى قصر "لا مونيدا" الرئاسي معلنًا في خطابٍ إذاعي بأنه "يرفض إنذارات الجيش" و"يريد أن يدافع عن الحكومة التي تمثل إرادة الشعب."

لكن المقاومة كانت عبثًا. قصف سلاحُ الجو القصرَ ولم يعد هناك مفرٌّ من الاستسلام. عند الثانية بعد الظهر استسلم آخر مَن تبقى من عناصر فرقة الحرس الرئاسي. انتحر الرئيس، واستولى مجلسٌ عسكري بقيادة الجنرال "أوغستو بينوشيه" على السلطة وفرض الأحكام العرفية على تشيلي.

استهدف القمع الذي مارسه المجلس العسكري المنظمات اليسارية قبل غيرها، فقد اُعتقل في اليوم التالي للانقلاب أكثر من خمسة آلاف شخص، وفي مجرى السنوات اللاحقة خلّف عنف النظام أكثر من ثلاثة آلاف قتيل واختفى أكثر من ألف دون أثرٍ يُذكر، فيما تعرّض ثلاثون ألفًا للتعذيب.

أجواء احتفالية في السفارة السويسرية

في السفارة السويسرية في "سانتياغو دي تشيلي" لم يكن عنف الجيش موضوعًا ذا بال، فهنا، وفقًا لما رواه السفير "تشارلز ماسيه" للمراسل الشاب "جاك بيليه" الذي كان آنذاك مراسلًا لجريدة "24 ساعة" السويسرية الفرنسية في تشيلي، احتسى الدبلوماسيون مساء الحادي عشر من سبتمبر، الشمبانيا احتفالًا بالانقلاب، حيث شرب الحاضرون نخب سقوط الحكومة الماركسية بقيادة تحالف الوحدة الشعبية اليساري الداعم لسلفادور أليندي.

بعد بضعة أيام، وبعد التشاور مع وزارة الخارجية السويسرية قدّم "ماسيه" اعتماده رسميًّا للنظام الجديد. انتظرت غالبية الدول الغربية الأُخرى بضعة أسابيع. خفّضت إيطاليا والسويد بعد الانقلاب نشاطهما الدبلوماسي في تشيلي إلى الحد الأدنى.

وعندما ارتفعت حدّة النقد في سويسرا أيضًا لأنها لم تُدِن رسميًّا العنفَ في إسقاط حكومة منتخبة ديموقراطيًّا، اكتفت الحكومة السويسرية بعد بضعة أيام بالإشارة المقتضبة (وهي مبدأ ما زال ساريًا حتى اليوم) بأن "سويسرا تعترف بالدول فقط وليس بالحكومات"، ولهذا السبب تجري "المحافظة تلقائيًّا على العلاقات في حالة التغيير الحكومي."

مزاج الذعر

لم يكن ارتياح السفير وهدوء برن من قبيل الصدفة، فقد نظرت الدبلوماسية السويسرية إلى المشروع السياسي لسلفادور أليندي بعدائيّة منذ البدء. عندما فرض تحالف الوحدة الشعبية نفسه وفاز في الرابع من سبتمبر 1970 بالانتخابات بعد محاولاتٍ عديدة، أطلق "روجيه دُر"، سلف "ماسيه" على رأس السفارة السويسرية في تشيلي، على الفور شبح ديكتاتورية شيوعية: "أثار انتخاب المرشح الرئاسي الماركسي الشيوعي أليندي من قبل الشعب التشيلي والمصادقة الوشيكة على ذلك من قبل غرفتي البرلمان التشيلي، خوفًا كبيرًا لدى الجالية السويسرية."

في نهاية أكتوبر، وبعد أن صادق البرلمان بأصوات المسيحيين الديموقراطيين على تعيين سلفادور أليندي رئيسًا، أقرَّ "روجيه دُر" بأن "الحزب الشيوعي، ولأول مرة في التاريخ، يصل إلى السلطة بوسائل ديموقراطية وشرعية"، لكنَّ "دُر" قلل من أهمية مصادقة البرلمان معتبرًا إياها حلًّا وسطًا من "مطبخٍ قذر" لأحزابٍ مختلفة.

2000 شخص يتظاهرون في زيورخ ضد الانقلاب في تشيلي، 1973. Keystone / Str

مخاوف الجالية السويسرية

لم تكن تحليلات السفير السويسري في "سانتياغو دي تشيلي" متأثرةً بمعاداة الشيوعية فحسب، وهي معاداة تشاركتها في الحرب الباردة أجزاءٌ كبيرة من الطواقم الدبلوماسية، بل أيضًا بالمخاوف الملموسة للجالية السويسرية في تشيلي.

في العام 1973 كان يقطن في هذه الدولة الواقعة على جبال الأنديز 1373 شخصًا يحملون الجنسية السويسرية؛ الجزء الأكبر منهم (921) يحمل جنسيةً مزدوجة. ثلثان منهم يقطنون في إقليم سانتياغو، مركز البلاد السياسي والاقتصادي، أما البقية ففي الأقاليم الزراعية لجنوب البلاد.

بشكلٍ وثيق يرتبط مع الجالية السويسرية كلٌّ من غرفة التجارة السويسرية التشيلية و"المدرسة السويسرية"، وهي مدرسة عامة تأسست في العام 1939 ويرتادها أطفال النخبة التشيلية. فروع الشركات الكبرى مثل: Nestlé, Ciba-Geigy, Sandoz, Roche, SIKA و Brown Boveri، تمارس أيضًا تأثيرًا كبيرًا على حياة المجموعة.

مصالح مادية

كانت خطط حكومة أليندي للإصلاح الزراعي وتأميم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية تمس بشكل مباشر المصالح المادية للجالية السويسرية: "علينا أن لا ننسى بأن هذه الجالية تتكون من أشخاص ينتمون إلى الطبقة الوسطى"، هذا ما سيؤكده بعد بضع سنوات وزير الخارجية السويسري "بيير غرابر". لقد كان يُنظر إلى معارضة حكومة تحالف الوحدة الشعبية على أنه أمر شبه طبيعي..

كان مُلّاك الأراضي السويسريون والسويسريات يخشون على أراضيهم، وذلك منذ أن سعى سلف سلفادور أليندي، الديموقراطي المسيحي المولود في سويسرا "إدورادو فراي"، إلى أول إصلاح زراعي. وعلى الرغم من أن المالكات السويسريّات والمالكين السويسريين لم يتأثروا بنزع الملكية إلّا قليلُا جدَّا، فإن قلقًا كبيرًا كان يسود في أوساط الجالية السويسرية. مع استلام تحالف الوحدة الشعبية للسلطة تصاعدت حدة الخلافات الاجتماعية وكثرت الإضرابات والاحتلالات غير الشرعية من قبل المزارعين والمزارعات، وتلقى المالكون والمالكات تهديدات.

كان المرء يراقب في قلق أيضًا خططَ الحكومة لتأميم الصناعة، ويرى أن الشركات السويسرية، وخصوصًا "نستله"، في خطر.

من ناحيةٍ أخرى كان لا بد لوزارة الخارجية أن تعترف بأن السلطات التشيلية منفتحة على الحوار، وأنها "ليست سيئة التفكير" تجاه نستله.

كان المرء يرى أيضًا بأن سياسة التأميم قبل الانقلاب لم تكد تمسّ المصالحَ الاقتصادية السويسرية: "لا يمكن القول إن هناك تأميمًا عامًّا للاستثمارات السويسرية، وهي التي ليست كبيرة جدًّا هي على كل حال".

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معاداة السامية في سويسرا

في الأزمات، يميل الكثيرون إلى استخدام تفسيرات معادية للسامية وهذه الظاهرة متواصلة منذ قرون. سويسرا لديها تاريخ أطول في هذا الصدد.

"جهلٌ للواقع"

"رحّبت الغالبية العظمى من الشعب التشيلي (تقريبًا 65%) بسقوط نظام تحالف الوحدة الشعبية وعبرت عن ارتياحها لذلك. لقد نُظِر لهذا السقوط كنهاية كابوس"، وفقًا للتقرير الذي قدمه السفير "ماسيه" في برن في السابع عشر من سبتمبر 1973.

أضاف "ماسيه" بأن "المجلس العسكري أعلن بأنه تولّى حكومة الجمهورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والحرب الأهلية وليعيد بناءَها من خلال إعادة النظام إليها".

كان موقف الدبلوماسي لمصلحة الانقلابيين بيّنًا ولا يمكن إخفاؤه، إلى درجة أن وزير الخارجية "بيير غرابر" نفسه اشتكى على هامش الوثيقة من "تسميم" معيّن.

وبينما كان "ماسيه" يمتدح الحكومة، كانت هي تدفع الكثيرين إلى الهرب. في سويسرا، وخصوصًا في الدوائر اليسارية، وأوساط الكنيسة، ومنظمات التعاون الإنمائي، وفي الدوائر البرجوازية أيضًا، قامت حركة تضامن نشطة ضغطت على الحكومة السويسرية لتطبيق حق اللجوء بشكلٍ أكثر سخاءً لمواطني ومواطنات هذا البلد.

استجابت الحكومة السويسرية وأجبرت "ماسيه" المتعنت على فتح أبواب السفارة في تشيلي، وخصوصًا للمواطنات السويسريات والمواطنين السويسريين ممن كانوا في ضائقة. كما أعلنت الحكومة استعدادها لقبول أول دفعة مكونة من مئتي لاجيء ولاجئة. خارج المؤسسات استمرت ما يسمّى "حركة الفضاء الحر" في العمل على قبول أوسع، وساعدت لاجئين ولاجئات من تشيلي على الدخول إلى سويسرا بطرق غير قانونية.

لكنَّ أصواتًا من الجالية السويسرية في تشيلي أيدت الانقلاب بوضوح، فقد جاء في رسالة وجهها سبعة عشر معلمًا من "المدرسة السويسرية" إلى الصحافة: "لا نريد أن نقف مكتوفي الأيدي وندع ما يُسمى مراسلات ومراسلي الإعلام يمجدون بجهلٍ واضح للواقع نظامًا كان سيقود تشيلي عاجلًا أم آجلًا إلى فوضى شاملة وحرب أهلية".

في السنوات القادمة ستقدم تشيلي "فرص استثمار ممتازة" للشركات السويسرية.

ترجمة: جواد الساعدي

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معاداة السامية في سويسرا

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