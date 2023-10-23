إعلان حماس منظمة إرهابية يتعارض مع حياد سويسرا

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) "Die Hamas zur Terrororganisation zu erklären, widerspricht der Neutralität der Schweiz"Español (es) “Declarar a Hamás organización terrorista contradice la neutralidad de Suiza”中文 (zh) 宣布哈马斯为恐怖组织与瑞士的中立原则背道而驰Français (fr) ((Qualifier le Hamas d'organisation terroriste est en contradiction avec la neutralité))Pусский (ru) ((Объявив ХАМАС террористами, Швейцария ничего не выиграет))English (en) 'Declaring Hamas a terrorist organisation contradicts Switzerland's neutrality' (الأصلي)日本語 (ja) パレスチナへの人道支援削減は「自殺行為」 スイスの中東専門家中文 (zh) 宣布哈馬斯為恐怖組織與瑞士的中立原則背道而馳Italiano (it) "Dichiarare Hamas un'organizzazione terroristica è in contraddizione con la neutralità della Svizzera"

في أعقاب هجمات حماس في إسرائيل، تدرس سويسرا تصنيفَ الجماعة الفلسطينية المسلحة كمنظمة إرهابية، تماشيًا مع الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة. تحدّثت سويس إنفو (SWI swissinfo) مع ريكاردو بوكو، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ في معهد الدراسات العليا في جنيف، لفهم ما سيعنيه ذلك بالنسبة لسويسرا، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه دولة جبال الألب في عملية السلام.

سويس إنفو: لدى سويسرا تاريخ في العمل كوسيط بين حماس وإسرائيل. وقالت الحكومة إنها تدرس تصنيفَ حماس منظمةً إرهابية. فهل لا تزال بذلك في وضع يسمح لها بالتوسّط في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين؟

ريكاردو بوكو: إن تعامل سويسرا السابق مع حماس، على الرغم من التصور العالمي لها، سمح لها بالتوسط بشكل فعال في النزاعات والمفاوضات السابقة بسبب موقفها المحايد. إن التحول نحو إعلان حماس منظمة إرهابية يتناقض مع حياد سويسرا التاريخي ودورها في الوساطة. ومن المحتمل أن يعيق قدرتها على التنقل والتوسط في النزاعات والمفاوضات الإقليمية المستقبلية، مثل إطلاق سراح الرهائن أو تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة.

أشخاص إسرائيليون يحتمون من إطلاق الصواريخ القادمة من قطاع غزة في عسقلان، جنوب إسرائيل، الأربعاء، 11 أكتوبر، 2023. The Associated Press/Keystone

اتهمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية كلاً من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب. كيف ينبغي لسويسرا أن تموقع نفسها دبلوماسيًا في ظلّ هذا السياق؟

ينبغي على سويسرا أن تستفيد من حيادها التقليدي، وأن تلعب دور الوسيط دون الوقوف إلى جانب إسرائيل أو فلسطين. ومن المعقول الاعتراف بأن كلا الطرفين ربّما ارتكبا جرائم حرب، كما يظهر في تصرفات حماس وردود فعل إسرائيل. ويمكن لسويسرا أن تقدم خدمة قيمة من خلال التحذير من التكثيف المحتمل، مثل الغزو البري من قبل إسرائيل لغزة، وتقوم في الوقت نفسه بتسليط الضوء على خطر المزيد من تصعيد جرائم الحرب. ولكن لتنفيذ ذلك، يجب على وزارة الخارجية السويسرية أن تمتلك القوة والعزيمة اللازمتين، وهو ما يشكل مصدر قلق نظراً لضعفها الحالي.

هل يمكنك توضيح المزيد حول ما تعنيه بالضعف؟

نعم، بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993 (الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية)، طوّرت سويسرا إطارًا من الدبلوماسيين الذين شاركوا بفعالية في المسألة الفلسطينية. واليوم لم تعد هناك تلك الإرادة السياسية. هناك عدد أقل من الدبلوماسيين السويسريين، وهم أقل جهوزية. وهذا يمثّل مشكلة كبيرة للمساعي الدبلوماسية السويسرية في المنطقة.

بالنظر إلى الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة، كيف ينبغي لسويسرا أن تساعد في ضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها؟

يبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني نسمة، والغالبية العظمى منهم هم من اللاجئين الذين يحصلون على مساعدة من وكالة الأونروا، التي تمولها سويسرا جزئياً. وبالتالي، ينبغي لسويسرا أن تدعم بثبات الأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة الوحيدة المكرسة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، على عكس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تُعنى بالحماية القانونية. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة يفتقرون إلى الحماية القانونية من أي وكالة، مما يجعلهم عرضة للخطر بشكل فريد على مستوى العالم.

ما هو الفرق بين مفوضية شؤون اللاجئين والأونروا؟

تتعامل كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) مع القضايا المتعلقة باللاجئين، ولكن لهما ولايات ومجالات عمل متميزة، خاصّة فيما يتعلّق بالفلسطينيين:

1. التفويض:

. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تأسست عام 1950، وهدفها الأساسي هو حماية ودعم اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وهي تقدم المساعدة للاجئين وعديمي الجنسية، وفي بعض الحالات، للنازحين داخليًا بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم.

. الأونروا: تأسست عام 1949، وتتمثل مهمتها الحصرية في تقديم المساعدة والحماية والمناصرة على وجه التحديد للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948.

2. مناطق العمليات:

. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تعمل على مستوى العالم في مختلف البلدان المتضررة من النزوح.

. الأونروا: تعمل على وجه التحديد في خمس مناطق: الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

3. تعريف اللاجئين:

. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: اللاجئ هو الشخص الذي أُجبر على الفرار من بلده بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف. توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التعريف الأساسي الذي تستخدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

. الأونروا: تستخدم تعريفاً أكثر تحديداً. اللاجئ الفلسطيني هو الشخص "الذي كان مكان إقامته الطبيعي هو فلسطين خلال الفترة من 1 يونيو 1946 إلى 15 مايو 1948، والذي فقد منزله وسبل عيشه نتيجة صراع عام 1948".

4. الخدمات:

. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: توفر الحماية القانونية وإجراءات طلب اللجوء والمخيمات والاستجابة لحالات الطوارئ وخدمات إعادة التوطين.

. الأونروا: تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والتمويل الصغير والاستجابة لحالات الطوارئ.

فلسطينيون ينقلون رجلاً مصابًا في أعقاب غارة إسرائيلية على مبنى في رفح بجنوب قطاع غزة، الأحد 15 أكتوبر 2023. وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف فلسطيني فرّوا بالفعل من شمال غزة في أعقاب قصف جوي إسرائيلي ضخم في قطاع غزة. والذي راح ضحيته أكثر من 2000 فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء. Ismael Mohamad/Keystone

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تضغط بعض الأحزاب السياسية في سويسرا على الحكومة لإعادة النظر في مساعداتها وعلاقاتها مع الأونروا والمنظمات الفلسطينية. هل سيؤدي هذا إلى قيام سويسرا بمراجعة أو حتى تقليص المساعدات الإنسانية لغزة والضفة الغربية؟

من الناحية الدبلوماسية، إذا خفّضت سويسرا مساعداتها الإنسانية، فسيكون ذلك بمثابة "الانتحار". ثمّ، على أي أساس ستوقف المساعدات الإنسانية؟ لا يمكن إثبات الادعاءات بأن حماس تقوم بتحويل الأموال المخصصة للمساعدات. يعمل تخصيص المساعدات الدولية في غزة ضمن آلية متطورة، تضمن إجراء فحوصات شاملة فيما يتعلق بمتلقي الأموال وإنفاقها. ويستخدم الاتحاد الأوروبي، الذي يساهم بمساعدات مالية كبيرة، آلية محددة تسمى "بيغاس" (PEGASE)، لضمان وصول الأموال إلى الجمعيات والمؤسسات المعنية بها. لذلك، على الرغم من احتمال وجود سوء إدارة مالية، إلا أنه ينبغي دعم أي ادعاءات بقرائن واضحة بدلاً من نشر ادعاءات لم يتم التحقق منها.

ما هو الحل السياسي المحتمل الذي تراه لتحقيق سلام قابل للاستمرار في المنطقة؟

يبدو سيناريو الدولتين القابل للاستمرار غير قابل للتصديق اليوم. المنطق الإسرائيلي الحالي يتمسك بالدولة الواحدة. ومن الناحية القانونية، قامت إسرائيل بصياغة قوانين في إدارتها للأراضي المحتلة تمارس التمييز والفصل والتشريد بين الشعب الفلسطيني. وبرزت قضية التمييز العنصري في إسرائيل بشكل متزايد منذ عام 2017 عندما نشرت الأمم المتحدة تقريرا يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد السكان الفلسطينيين.

إن فشل حل الدولتين، والذي تجلى في النضال الذي واجهته مبادرة جنيف (وهي المبادرة التي دفعتها منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية والتي أطلقت في عام 2003)، يشير إلى أن الحلول البديلة، مثل النموذج الفيدرالي، تستحق الدراسة. إن استكشاف نماذج جديدة لبناء السلام مثل النظام الفيدرالي يعتمد بشكل كبير على رغبة الأطراف المعنية في التنقل عبر المواقف السياسية والإقليمية الراسخة. وتتطلب هذه القضية المعقدة ومتعددة الأوجه مشاركةً دولية ومحلية.

ما هي البدائل لحل قابل للتطبيق، وضمن أي إطار؟

تقوم العديد من المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية باستكشاف نماذج بديلة. وهي تشمل حلّ "الدولة الديمقراطية الواحدة"، و"الدولة ثنائية القومية"، و"الاتحاد الفيدرالي". ومع ذلك، فإن مناقشة هذه الخيارات بالتفصيل والتحرّك في اتّجاه أي منها يمثّل تحدّيًا في الوقت الحالي بسبب الحرب الجارية. ومن الضروري انتظار نتيجة الحرب لاستكشاف هذه الخيارات بشكل أكبر.

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هل يمكنك توضيح الفرق بين "دولة ديمقراطية واحدة" و"دولة ثنائية القومية"؟

يتعلق الأمر بالبنية القانونية والدستورية للدولة. إن إسرائيل، التي تعرّف نفسها على أنها دولة يهودية ديمقراطية ليس لها دستور كامل، وتعيش ضمن توازنات دينية وسياسية دقيقة. ستتطلّب "الدولة الديمقراطية الواحدة"وضعاً متساوياً لجميع المواطنين، اليهود والفلسطينيين على السواء، ودستوراً محدّداً يضمن المساواة في الحقوق. وفي المقابل، قد توفّر "الدولة ثنائية القومية" هياكل سياسية مختلفة لكلتا المجموعتين القوميتين، ولكنها تحتاج إلى تخطيط دقيق لتجنّب الصراعات الداخلية وضمان التمثيل العادل والحقوق للجميع. ويتطلب استكشاف هذه النماذج دراسةً متأنية لوجهات النظر الدينية والسياسية المتنوعة الموجودة في المنطقة.

وتعني "الدولة ثنائية القومية" ضمناً الاعتراف بحق تقرير المصير لكل من اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي النقطة التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً على الإطلاق. ففي مشروع قانون الدولة القومية لعام 2018، أعلنت إسرائيل أن اليهود الإسرائيليين فقط هم من لهم الحق في تقرير المصير. ومع ذلك، كان الحق في تقرير المصير أمرًا حيويًا في عمليات التحرّر من الاستعمار في مناطق أخرى مثل إفريقيا والهند.

في الختام، وبالنظر إلى كل ما تمّت مناقشتُه حول الحلّ السياسي المحتمل وتطوّرات الدور السويسري، ما هي دروس الماضي التي يمكن أن نستفيد منها اليوم؟

عند التفكير في الجهود السابقة، مثل تلك التي أعقبت اتفاقيات أوسلو، هناك درس مهم حول أهمية الالتزام الصارم بالقانون الدولي وإنفاذه في عمليات بناء السلام. وعلى الرغم من الاتفاقيات، فإن إجراءات مثل التنامي الكبير لمصادرة الأراضي من قبل إسرائيل بعد عام 1994 حدثت دون تدخل أو عواقب دولية كبيرة. لقد فشلت أوروبا والولايات المتحدة في ضمان التزام الأطراف المعنية بشكل صارم بالقانون والأعراف الدولية. والخلاصة الجوهرية هي مساءلة الجهات المتدخّلة. إنها بحاجة إلى دعم المعايير القانونية والأخلاقية من خلال عدم السماح للعلاقات الجيوسياسية أو الدبلوماسية بتخفيف الإصرار على الممارسات القانونية والعادلة في حل النزاعات الدولية.

تحرير: فيرجيني مانجين/ م.ل.

ترجمة: أمل المكّي

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