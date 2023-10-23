طريقة عملنا: مقالات الرأي



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Wie wir arbeiten: MeinungsartikelPortuguês (pt) Como trabalhamos: artigos opinativos中文 (zh) 我们如何工作:观点栏目Français (fr) Comment nous travaillons: les articles d'opinionEnglish (en) How we work: opinion pieces (الأصلي)Pусский (ru) Как работает портал SWI: рубрика ((Мнение))日本語 (ja) swissinfoを知る~オピニオン記事Italiano (it) Come lavoriamo: articoli d'opinione

وردنا منكم، جمهورنا العزيز، أسئلة حول طريقة عملنا. ونزولاً عند رغبتكم، أعددنا هذا الفيديو الذي تشرح فيه فيرجيني مانجين، رئيسة فريق التحرير، ماهيَّة مقالات الرأي.

ما هي مقالات الرأي؟ ومن يكتبها؟ هذه أسئلة وردتنا من جمهورنا. وفي هذه الحلقة من سلسلة "طريقة عملنا" تقدّم فيرجيني مانجين شرحًا موجزًا لمقالات الرأي وكيف نختار المساهمين والمساهمات فيها، وكيف يُمكنكم التمييز إذا كان المقال المنشور على صفحتنا هو مقال رأي.

هل لديكم أي أسئلة حول طريقة عملنا؟ أخبرونا عبر هذا الرابط:

شارك في الحوار

ما الذي تودون معرفته عن الطريقة التي نعمل بها؟

المزيد

المزيد

نقاش