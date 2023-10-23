Monday, 23 October 2023 05:05 GMT

طريقة عملنا: مقالات الرأي

10/23/2023 7:47:33 AM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Wie wir arbeiten: Meinungsartikel
  • Português (pt) Como trabalhamos: artigos opinativos
  • 中文 (zh) 我们如何工作:观点栏目
  • Français (fr) Comment nous travaillons: les articles d'opinion
  • English (en) How we work: opinion pieces (الأصلي)
  • Pусский (ru) Как работает портал SWI: рубрика ((Мнение))
  • 日本語 (ja) swissinfoを知る~オピニオン記事
  • Italiano (it) Come lavoriamo: articoli d'opinione
    • يشارك
    • Facebook
    • Twitter
    • البريد الإلكتروني
    • مطبعة
    • نسخ الوصلة

    وردنا منكم، جمهورنا العزيز، أسئلة حول طريقة عملنا. ونزولاً عند رغبتكم، أعددنا هذا الفيديو الذي تشرح فيه فيرجيني مانجين، رئيسة فريق التحرير، ماهيَّة مقالات الرأي.

    ما هي مقالات الرأي؟ ومن يكتبها؟ هذه أسئلة وردتنا من جمهورنا. وفي هذه الحلقة من سلسلة "طريقة عملنا" تقدّم فيرجيني مانجين شرحًا موجزًا لمقالات الرأي وكيف نختار المساهمين والمساهمات فيها، وكيف يُمكنكم التمييز إذا كان المقال المنشور على صفحتنا هو مقال رأي.

    هل لديكم أي أسئلة حول طريقة عملنا؟ أخبرونا عبر هذا الرابط:

    شارك في الحوار

    ما الذي تودون معرفته عن الطريقة التي نعمل بها؟

    المزيد

    المزيد

    نقاش

    MENAFN23102023000210011054ID1107286713


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث