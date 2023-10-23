طريقة عملنا: مقالات الرأي

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وردنا منكم، جمهورنا العزيز، أسئلة حول طريقة عملنا. ونزولاً عند رغبتكم، أعددنا هذا الفيديو الذي تشرح فيه فيرجيني مانجين، رئيسة فريق التحرير، ماهيَّة مقالات الرأي.
ما هي مقالات الرأي؟ ومن يكتبها؟ هذه أسئلة وردتنا من جمهورنا. وفي هذه الحلقة من سلسلة "طريقة عملنا" تقدّم فيرجيني مانجين شرحًا موجزًا لمقالات الرأي وكيف نختار المساهمين والمساهمات فيها، وكيف يُمكنكم التمييز إذا كان المقال المنشور على صفحتنا هو مقال رأي.
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