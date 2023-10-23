MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عن‭ ‬تجربة‭ ‬لمواطنة‭ ‬بحرينية‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬ممن‭ ‬ماطل‭ ‬وتأخر‭ ‬صاحبها‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬البضاعة‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬شهور،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ،‭ ‬وقد‭ ‬تواصلت‭ ‬شخصيا‭ ‬مع‭ ‬الأخ‭ ‬الفاضل‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الأشراف‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرقابة‭ ‬والموارد‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ولم‭ ‬تمض‭ ‬سوى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬البضاعة‭ ‬للمواطنة‭ ‬فورا،‭ ‬بعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.. ‬فشكرا‭ ‬للفاضل‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الأشراف‭. ‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

نفق‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬ذو‭ ‬المسار‭ ‬الواحد،‭ ‬المتجه‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬المنامة،‭ ‬تتكرر‭ ‬فيه‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬انتباه‭ ‬بعض‭ ‬السواق‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬المسافة‭ ‬اللازمة‭ ‬الآمنة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬غلق‭ ‬النفق‭ ‬وانحشار‭ ‬السيارات‭ ‬فيه‭ ‬مدة‭ ‬طويلة،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬دورية‭ ‬المرور‭.. ‬الأمر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬وتوعية‭ ‬أكثر‭. ‬

قبل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭:‬

الأسبوع‭ ‬القادم،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ستحتفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬تقديرا‭ ‬واعتزازا‭ ‬بدور‭ ‬وإسهامات‭ ‬أصحاب‭ ‬الرسالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة،‭ ‬ودعما‭ ‬لجهودهم‭ ‬وإنجازاتهم،‭ ‬وخدماتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المتواصلة‭.‬

وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سيقال‭ ‬وما‭ ‬سيكتب،‭ ‬من‭ ‬إشادات‭ ‬وكلمات،‭ ‬واجتماعات‭ ‬واحتفاليات،‭ ‬فإن‭ ‬الأهم‭ ‬كذلك‭ ‬هو‭ ‬معالجة‭ ‬مسألة‭ ‬توظيف‭ ‬العاطلين‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الخريجين،‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬وشابات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ممن‭ ‬يقف‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬البطالة،‭ ‬وبعضهم‭ ‬اتجه‭ ‬للعمل‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬ليست‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬بالطب‭ ‬والصحة‭..!!‬

يوجد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قرابة‭ ‬30‭ ‬جمعية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬تعنى‭ ‬بشؤون‭ ‬الصحة‭ ‬والأطباء‭ ‬والأمراض،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتمريض،‭ ‬والفم‭ ‬والأسنان،‭ ‬والصيادلة،‭ ‬والبيطريين،‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭.. ‬وأمام‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬المؤسسي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أبناؤنا‭ ‬الأطباء‭ ‬عاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭..!!‬

كما‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬جمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وجمعية‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومئات‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعيادات‭ ‬الخاصة،‭ ‬التي‭ ‬تكتظ‭ ‬بالأطباء‭ ‬الأجانب،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ومجلس‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومجلس‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬ومجلس‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي،‭ ‬ومجلس‭ ‬الدراسات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الصحية‭.. ‬فهل‭ ‬يعقل‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات،‭ ‬وهناك‭ ‬طبيب‭ ‬بحريني‭ ‬عاطل‭..‬؟؟‭ ‬

جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لحصر‭ ‬الأطباء‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬منظومة‭ ‬معلومات‭ ‬والشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬المتاحة‭.. ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬أين‭ ‬نتائج‭ ‬اللجنة؟‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬تجميع‭ ‬بيانات‭ ‬وأرقام‭ ‬هواتف‭..‬؟؟

ندرك‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬مشكورة‭ ‬تولى‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لملف‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء‭ ‬العاطلين،‭ ‬ورفع‭ ‬رواتبهم‭ ‬وتدريبهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬مزايا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الخاص،‭ ‬وتطرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭.. ‬ولكن‭ ‬القضية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬حاسم‭.‬

إن‭ ‬أفضل‭ ‬احتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬توظيف‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭.. ‬وعندها‭ ‬سيكون‭ ‬ليوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬مذاق‭ ‬آخر‭.. ‬وإلا‭ ‬فسوف‭ ‬يظل‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬علاج‭..!!‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

منذ‭ ‬سنوات‭ ‬حينما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬البحريني‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬إنه‭ ‬سيسعى‭ ‬لرفع‭ ‬نسبة‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وبالأمس‭ ‬أعلن‭ ‬د‭. ‬جواهري‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬68‭% ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬61‭%‬،‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬القادم‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬90%‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬للشركة‭.. ‬جميل‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬بإرادة‭ ‬وطنية‭ ‬وإدارة‭ ‬بحرينية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وإتقان‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

فوز‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بجائزة‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لقادة‭ ‬الشرطة،‭ ‬ضمن‭ ‬تكريم‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬الصاعدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭.. ‬تقدير‭ ‬دولي‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ونجاح‭ ‬برنامج‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وفق‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬الإنسانية‭ ‬الحضارية‭.‬