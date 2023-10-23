(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
عن تجربة لمواطنة بحرينية مع أحد المحلات التجارية، ممن ماطل وتأخر صاحبها في تسليم البضاعة مدة 4 شهور، على الرغم من دفع المبلغ، وقد تواصلت شخصيا مع الأخ الفاضل عبدالعزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، ولم تمض سوى 24 ساعة حتى تم تسليم البضاعة للمواطنة فورا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.. فشكرا للفاضل عبدالعزيز الأشراف.
للعلم فقط:
نفق شارع الفاتح ذو المسار الواحد، المتجه من ميناء سلمان إلى المنامة، تتكرر فيه الحوادث المرورية بسبب عدم انتباه بعض السواق وعدم ترك المسافة اللازمة الآمنة، ما يؤدي إلى غلق النفق وانحشار السيارات فيه مدة طويلة، إلى حين وصول دورية المرور.. الأمر بحاجة إلى دور أكبر وتوعية أكثر.
قبل الاحتفال بيوم الطبيب البحريني:
الأسبوع القادم، وتحديدا في يوم الأربعاء الأول من نوفمبر، ستحتفي مملكة البحرين بيوم الطبيب البحريني، تقديرا واعتزازا بدور وإسهامات أصحاب الرسالة الإنسانية النبيلة، ودعما لجهودهم وإنجازاتهم، وخدماتهم المهنية المتواصلة.
وبعيدا عن كل ما سيقال وما سيكتب، من إشادات وكلمات، واجتماعات واحتفاليات، فإن الأهم كذلك هو معالجة مسألة توظيف العاطلين من الأطباء الخريجين، من شباب وشابات مملكة البحرين، ممن يقف في طابور البطالة، وبعضهم اتجه للعمل مؤقتا في وظائف ليست ذات صلة ولا علاقة بالطب والصحة..!!
يوجد في البحرين قرابة 30 جمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تعنى بشؤون الصحة والأطباء والأمراض، من أبرزها: الأطباء البحرينية، والتمريض، والفم والأسنان، والصيادلة، والبيطريين، والعلاج الطبيعي.. وأمام هذا الزخم المؤسسي لا يزال أبناؤنا الأطباء عاطلين عن العمل..!!
كما يوجد لدينا جمعية المستشفيات الخاصة، وجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، ومئات المستشفيات والعيادات الخاصة، التي تكتظ بالأطباء الأجانب، فضلا عن المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، ومجلس المستشفيات الخاصة، ومجلس مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومجلس صندوق الضمان الصحي، ومجلس الدراسات والتخصصات الصحية.. فهل يعقل مع وجود كل هذه الهيئات، وهناك طبيب بحريني عاطل..؟؟
جمعية الأطباء البحرينية أعلنت في وقت سابق تشكيل لجنة لحصر الأطباء العاطلين عن العمل، بهدف توفير منظومة معلومات والشواغر الوظيفية المتاحة.. ولا ندري أين نتائج اللجنة؟ أم أن الأمر كان مجرد تجميع بيانات وأرقام هواتف..؟؟
ندرك أن الحكومة الموقرة مشكورة تولى اهتماما كبيرا لملف توظيف الأطباء العاطلين، ورفع رواتبهم وتدريبهم، وتطوير مزايا العمل في الطب الخاص، وتطرح العديد من المبادرات والمشاريع.. ولكن القضية لا تزال دون حل حاسم.
إن أفضل احتفاء بيوم الطبيب البحريني هو توظيف الطبيب البحريني.. وعندها سيكون ليوم الطبيب البحريني مذاق آخر.. وإلا فسوف يظل الطبيب المعالج يبحث عن علاج..!!
ملاحظة واجبة:
منذ سنوات حينما تم تعيين البحريني د. عبدالرحمن جواهري رئيسا تنفيذيا لشركة بابكو للتكرير، قال لي إنه سيسعى لرفع نسبة توظيف البحرينيين في الشركة، وبالأمس أعلن د. جواهري ارتفاع نسبة البحرينيين إلى 68% بعد أن كانت 61%، وأن الهدف القادم هو رفع النسبة إلى 90% وبدعم من الإدارة العليا للشركة.. جميل هو تحقيق الهدف المنشود، بإرادة وطنية وإدارة بحرينية، من أجل بحرنة الوظائف بكل كفاءة وإتقان.
آخر السطر:
فوز سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة، ضمن تكريم كبار القادة الصاعدين في مجال إنفاذ القانون وخدمة المجتمع.. تقدير دولي لجهود وزارة الداخلية بقيادة معالي وزير الداخلية، ونجاح برنامج مشروع العقوبات البديلة، وفق الرؤية الملكية السامية، الإنسانية الحضارية.
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