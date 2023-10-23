وزارة الثقافة وسناب شات تأخذان“أسبوع الأزياء في الرياض” إلى المسرح العالمي

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع شركة سناب شات، عن إطلاق فعالياتٍ مميزة قبل انطلاق“أسبوع الأزياء في الرياض” بنسخته الافتتاحية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، والمتمثلة في دمج أسبوع الأزياء مع المعالم الأثرية العالمية المعروفة عبر عدسات تطبيق سناب شات، والتي تمزج اللون المميز لرمال المملكة بالمعالم التاريخية لعددٍ من العواصم العالمية، لتُمكن مستخدمي“سناب شات” من عشاق الأزياء من رؤية هذه المعالم وهي تتحول عبر تقنية الواقع المعزز احتفاءً بدخول السعودية إلى أسابيع الأزياء العالمية.
وتتمثل هذه الفعالية في إحضار أسبوع الأزياء السعودي إلى المسرح العالمي عن طريق تغطية المعالم الأثرية العالمية المعروفة في عددٍ من العواصم العالمية، حيث يُمكن للزوّار مشاهدة فصيلة من الطيور العربية المعروفة باسم طيور البحر الأحمر وهي تُزيّن قوس النصر الشهير في باريس بثوبٍ ذهبي لامع ورائع، منسدلاً من أعلى المعلم وحتى أسفله. وستدبّ الحياة في تمثال الحرية في نيويورك أمام أعين الجميع بينما يُغطى بجزيئات من الرمال الذهبية المتناهية في الصغر لتكشف عن التمثال بثوب وتاج ذهبيين. فيما سيتزيّن جسر البرج في لندن بمشاهد ملفتة لرمال ذهبية تتحرك لتجتمع وتغطي البرج من جانبيه. وفي نهاية كل تجربة يُكشف عن شعار أسبوع الأزياء في الرياض، ويضع الحضور بموقف المترقب لأحداث عالم الموضة السعودية لهذا العام. وستتجسد هذه التجارب من خلال كاميرا سناب شات وتقنيتها المبتكرة للواقع المعزز.
وتأتي هذه الفعالية في الوقت الذي يستعد فيه أسبوع الأزياء في الرياض لجذب المشاهير والمصممين وقادة الصناعة، للاحتفال بالمشهد المتنامي للأزياء في المملكة. وفي نفس الوقت سيكون هناك بثٌّ مباشر للجمهور لكافة فعاليات وأنشطة أسبوع الأزياء في الرياض الذي تنظمه هيئة الأزياء، مما سيسهم في نمو صناعة الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي.
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