وزارة الثقافة وسناب شات تأخذان“أسبوع الأزياء في الرياض” إلى المسرح العالمي

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع شركة سناب شات، عن إطلاق فعالياتٍ مميزة قبل انطلاق“أسبوع الأزياء في الرياض” بنسخته الافتتاحية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، والمتمثلة في دمج أسبوع الأزياء مع المعالم الأثرية العالمية المعروفة عبر عدسات تطبيق سناب شات، والتي تمزج اللون المميز لرمال المملكة بالمعالم التاريخية لعددٍ من العواصم العالمية، لتُمكن مستخدمي“سناب شات” من عشاق الأزياء من رؤية هذه المعالم وهي تتحول عبر تقنية الواقع المعزز احتفاءً بدخول السعودية إلى أسابيع الأزياء العالمية.

وتتمثل هذه الفعالية في إحضار أسبوع الأزياء السعودي إلى المسرح العالمي عن طريق تغطية المعالم الأثرية العالمية المعروفة في عددٍ من العواصم العالمية، حيث يُمكن للزوّار مشاهدة فصيلة من الطيور العربية المعروفة باسم طيور البحر الأحمر وهي تُزيّن قوس النصر الشهير في باريس بثوبٍ ذهبي لامع ورائع، منسدلاً من أعلى المعلم وحتى أسفله. وستدبّ الحياة في تمثال الحرية في نيويورك أمام أعين الجميع بينما يُغطى بجزيئات من الرمال الذهبية المتناهية في الصغر لتكشف عن التمثال بثوب وتاج ذهبيين. فيما سيتزيّن جسر البرج في لندن بمشاهد ملفتة لرمال ذهبية تتحرك لتجتمع وتغطي البرج من جانبيه. وفي نهاية كل تجربة يُكشف عن شعار أسبوع الأزياء في الرياض، ويضع الحضور بموقف المترقب لأحداث عالم الموضة السعودية لهذا العام. وستتجسد هذه التجارب من خلال كاميرا سناب شات وتقنيتها المبتكرة للواقع المعزز.

وتأتي هذه الفعالية في الوقت الذي يستعد فيه أسبوع الأزياء في الرياض لجذب المشاهير والمصممين وقادة الصناعة، للاحتفال بالمشهد المتنامي للأزياء في المملكة. وفي نفس الوقت سيكون هناك بثٌّ مباشر للجمهور لكافة فعاليات وأنشطة أسبوع الأزياء في الرياض الذي تنظمه هيئة الأزياء، مما سيسهم في نمو صناعة الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي.