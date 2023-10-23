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سلطنة عمان: تراجع الحالة المدارية تيج إلى إعصار من الدرجة الأولى

10/23/2023 6:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب توضح استمرار الضعف التدريجي للحالة المدارية تيج وتراجع تصنيفها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى مع احتمال تراجع تصنيفها خلال 12ساعة القادمة إلى عاصفة مدارية.

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