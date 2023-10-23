سلطنة عمان: تراجع الحالة المدارية تيج إلى إعصار من الدرجة الأولى

سلطنة عمان: تراجع الحالة المدارية تيج إلى إعصار من الدرجة الأولى
التاريخ
10/23/2023 6:00:49 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب توضح استمرار الضعف التدريجي للحالة المدارية تيج وتراجع تصنيفها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى مع احتمال تراجع تصنيفها خلال 12ساعة القادمة إلى عاصفة مدارية.
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