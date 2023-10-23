أذربيجان تجري مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الاثنين بدء مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا في سياق التوتر بين باكو ويريفان بعد استعادة أذربيجان منطقة ناغورني قره باغ.

وأضافت الوزارة أن المناورات تُنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران، وكذلك في "الأراضي المحررة" التي لم يتم تحديد موقعها ويمكن أن تشير إلى قره باغ أو مناطق أذربيجانية مجاورة لها.

وقالت الوزارة إن هذه التدريبات تجري بمشاركة ما يصل إلى 3000 جندي من البلدين وعشرات المركبات المدرعة والمدفعية وحوالي عشرين طائرة، وإن هدفها هو "ضمان حسن التنسيق في القتال" و"تحسين القيادة" وكذلك "احترافية القوات".

وأضافت الوزارة أن الجنود سيتدربون على استخدام المدفعية والطيران وبناء الجسور العائمة والهبوط بالمظلات في أراضي العدو.

تسري بين أذربيجان وأرمينيا مشاعر العداء التي تصاعدت مع العملية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على قره باغ في نهاية سبتمبر وإخراج الانفصاليين الأرمن منها.

وفر أكثر من 100 ألف شخص من أصل 120 ألفًا هم سكان الجيب إلى أرمينيا.

وتخشى يريفان من أن تسعى جارتها الأكثر ثراء والأفضل تسليحا والمدعومة من تركيا إلى تعزيز نفوذها من خلال ربط جيب نخجوان بأراضيها من خلال مهاجمة جنوب أرمينيا.

يجري البلدان محادثات حول مسائل مختلفة من دون التوصل إلى اتفاق بعد. وفي هذا السياق، يجتمع وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركيا وإيران الاثنين في طهران.

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