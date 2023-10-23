شركة ايديال ستاندرد تُطلق فعاليات تهدف إلى تعزيز التوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Katch ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2023: أعلنت ايديال ستاندرد، الشركة الرائدة عالمياً في توفير الحلول المبتكرة للحمّامات، عن إطلاق مجموعة من الأنشطة والمبادرات بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي في إطار حملة "أكتوبر الوردي" السنوية. وتأكيداً على التزامها بإحداث أثر إيجابي ملموس، قامت ايديال ستاندرد بدعوة مجموعة من المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، بالإضافة إلى عدد من موظفيها والموزعين وطلبة الجامعات، للتعاون على نشر الوعي حول سرطان الثدي طوال شهر أكتوبر. واحتضن مركز ايديال ستاندرد للتصميم والمواصفات، الواقع في سيتي ووك بدبي، سلسلة من الفعاليات الحصرية التي تهدف إلى التعريف بالمرض والمساهمة في شهر التوعية بسرطان الثدي.
وانطلقت فعاليات حملة "أكتوبر الوردي" يوم 11 أكتوبر بورشة عمل لتنسيق الزهور، والتي جمعت بين الإبداع ورسائل الأمل والقوة والتعاون. واكتسب الحضور معلومات وفيرة حول سرطان الثدي، وشاركوا في نقاشات مع الدكتورة ديبورا موخيرجي، استشارية طب الأورام في مستشفى مركز كليمنصو الطبي-دبي، والأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية في بيروت، والتي قدمت للحضور إرشادات قيّمة حول طرق ووسائل الفحص الذاتي.
وأعقب الجلسة إقامة ورشة عمل إبداعية لتنسيق الأزهار، شارك فيها الحضور بتصميم شرائط وردية مصنوعة من الزهور لترمز إلى تمكين المرأة وتعزيز ثقتها بذاتها، والتعاون سوياً لدعم المريضات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة ديبورا موخيرجي: "يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشاراً لدى النساء. ومن خلال رفع مستوى الوعي حول المرض في شهر أكتوبر الوردي، يمكن للجميع تشجيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي وصولاً إلى العلاج".
وتأكيداً على أهمية الفن في إيصال الرسائل المُلهمة وقدرته على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، دَعت ايديال ستاندرد خمسَ فرقٍ من جامعات مختلفة في دولة الإمارات لتنفيذ أعمال فنية على أواني وردية حصرية من علامة أتيليه. وتنسجم هذه المبادرة مع روح حملة "أكتوبر الوردي"، وتهدف إلى زيادة التوعية بسرطان الثدي، فضلاً عن تشجيع الطلبة على زيادة الاهتمام بصحتهم منذ مرحلة مبكرة من العمر.
ووفرت هذه المبادرة للطلبة فرصة استعراض مواهبهم الفنية، إلى جانب المساهمة في التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه. وتكريماً لجهود الفرق المشاركة، قدمت ايديال ستاندرد هدايا وأوسمة خاصة للأعمال الفنية الأكثر تميزاً، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت يوم 18 أكتوبر. وتم عرض جميع إبداعات الطلبة من الأعمال الفنية، مما أتاح للحضور مشاهدتها والاطلاع على الإلهام والإبداعات التي تنطوي عليها.
كما أقامت ايديال ستاندرد فعاليّة داخليّة لموظفيها في 20 أكتوبر، تضمنت محاضرة للدكتورة سمية سوندارام بولوسو، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى إن إم سي رويال، قدمت فيها شرحاً موسعاً ونصائح حول أساليب الفحص الذاتي.
وبهذا الصدد، قال فريدريك ترزسينسكي، نائب الرئيس للتسويق والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ايديال ستاندرد: "نحن فخورون بالتزامنا بدعم جهود التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر. كما نؤمن بدور الإبداع وقدرته على تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع. ونهدف من خلال الفعاليات التي أقمناها إلى توجيه اهتمام جميع من حولنا لمعرفة المزيد حول المرض والمساهمة معنا في مكافحة سرطان الثدي، إذ يمكننا سوياً أن نحدث تغييراً إيجابياً من خلال تشجيع الكشف المبكر عن المرض والشروع بعلاجه سريعاً".
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