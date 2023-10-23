"ايزي ليس" تحافظ على الربحية ونمو قوي للإيرادات في الربع الثالث من عام 2023

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 20 اكتوبر2023: اعلنت شركة "ايزي ليس" ((ADX: EASYLEASE، الشركة الرائدة في حلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC) ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت إيرادات بقيمة 211.79 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35.6% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، في حين بلغ صافي أرباح الشركة 26.5 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 32.73 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة. في عام 2022، حيث تواصل الشركة الاستثمار في خطة توسعة أعمالها طويلة المدى.
وقد افتتحت شركة "ايزي ليس" بشكل استراتيجي فروعًا جديدة في المملكة العربية السعودية والبحرين لتعزيز تواجدها في السوق والاستفادة من الفرص الإقليمية المزدهرة. علاوة على ذلك، دخلت الشركة في قطاعات جديدة، تشمل خدمات الليموزين، وإدارة المواقف، وتأجير المركبات، بينما حققت في الوقت نفسه نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة. فترة 2022.
وعلق أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "ايزي ليس" لقد حافظنا على التزامنا الثابت بالاستثمار في التوسع الجغرافي، وتعزيز حضورنا، والسعي بقوة إلى زيادة حصة السوق في الأسواق المحلية والإقليمية."
وتشهد صناعة حلول التنقل الإقليمية تحولاً أساسياً نحو خيارات التنقل الذكية المبتكرة التي يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً في خفض بصمتها الكربونية. كما تتمتع الدراجات النارية بإمكانية كبيرة للقيام بدورها في خفض الانبعاثات القطاعية من خلال مجموعة متنوعة من التدابير - بدءًا من الكهرباء وحتى تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود. إن سماتها المفضلة، مثل الفعالية من حيث التكلفة، والقدرة على المناورة الاستثنائية، والتنقل السريع، والذي بدوره يزيد من شعبية المركبات ذات العجلتين في سوق التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في مجال التوصيل.
وأضاف السادة، "على الرغم من أن استثماراتنا الجديدة ربما أثرت على بعض أرقامنا الربع سنوية، إلا أننا نعتبرها تأثيرًا عابرًا ونظل ثابتين في التزامنا بالاستدامة طويلة المدى وتحقيق أهدافنا الطموحة المنصوص عليها في خطتنا الإستراتيجية لعام 2025."
وبالنظر إلى المستقبل، تستكشف "ايزي ليس" بشكل استراتيجي إمكانية تنفيذ مركبات جوية بدون طيار (UAVs) لنقل البضائع، مع رؤية لإنشاء نظام تسليم جوي يعتمد على الطائرات بدون طيار. تعتبر هذه المبادرات محورية في تعزيز نظام التنقل الأكثر استدامة، وتهدف في النهاية إلى تطوير أسطول مستقبلي سيقود جهود إزالة الكربون في خدمة التوصيل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع. كما تعمل "ايزي ليس" بشكل استباقي على تكثيف الاستثمارات في أحدث التقنيات وتحصين بنيتها التحتية لزيادة بصمتها السوقية بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة. يعد تكامل الحلول الآلية حجر الأساس في رفع الكفاءة التشغيلية لعملاء الشركة. علاوة على ذلك، يتم التركيز بشكل واضح على استكشاف الابتكارات الرائدة مثل المركبات ذاتية القيادة وتسليم الطائرات بدون طيار، والتي تهدف إلى تحسين عمليات التسليم في الميل الأخير لزيادة السرعة والكفاءة.
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