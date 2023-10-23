ترسانة حزب الله التي تخشاها إسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتناغم مخاوف وهواجس المؤسسة الإسرائيلية من احتمال اندلاع حرب شاملة على عدة جبهات في ظل اتساع دائرة الحرب على جبهة غزة، وتصاعد التوتر على جبهة لبنان، مع تقدير موقف أعده الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، الدكتور يهوشاع كليسكي، بشأن ترسانة حزب الله وقدراته الصاروخية، ووحداته القتالية وعدد مقاتليه.

ووفق تقديرات المعهد الإسرائيلي، فإن حزب الله المدعوم من إيران مجهز بالعديد من الأسلحة ذات القوة التدميرية الكبيرة، إذ تتكون من جنود نظاميين وجنود احتياط، يتراوح عددها بين 50 ألفا إلى 100 ألف مقاتل.

وتضم القوات القتالية لحزب الله "قوة الرضوان"، وهي وحدة كوماندوز ذات خبرة قتالية من الحرب في سوريا، ويبلغ عددها نحو 2500 مقاتل أو أكثر، إضافة إلى الدعم الخارجي من المقاتلين من الدول المجاورة مثل أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق.

حزب الله اللبناني دخل معركة طوفان الأقصى ويقصف أهدافا إسرائيلية انطلاقا من الحدود المشتركة

ولا تتوقف تقديرات "معهد أبحاث الأمن القومي" لترسانة حزب الله العسكرية والوحدات القتالية المتعددة، بل تتطرق أيضا إلى أساليب الهجوم، وهي أساليب اعتبرها الباحث كليسكي "مثيرة للإعجاب للغاية".





وتجمع التقديرات الإسرائيلية سواء لمركز الأبحاث أو حتى الاستخبارات العسكرية "أمان"، أن قدرة حزب الله الصاروخية ضخمة للغاية، وتتراوح ما بين 150 ألفا إلى 200 ألف صاروخ، وقذائف صاروخية وقذائف هاون.





ولعل القدرة الصاروخية الأكثر فتكا، وتخشاها إسرائيل، مئات الصواريخ الدقيقة عالية التدمير التي يمكن أن تصل إلى العمق الإسرائيلي، ليس فقط مناطق الجليل وحيفا.





وفي حال توسع الحرب على الجبهة اللبنانية، ستكون إسرائيل ملزمة بتحويل المنظومات الجوية الدفاعية والمنظومات الصاروخية لحماية المنشآت المدنية والبنية التحتية والمنشآت العسكرية الحساسة التي ستكون في مرمى الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

وأوضح الباحث الإسرائيلي أن هناك تقديرات مختلفة فيما يتعلق بحجم ترسانة حزب الله الصاروخية والقذائف الصاروخية على وجه التحديد، مشيرا إلى أن حزب الله يمتلك نحو 40 ألف صاروخ من نوع "غراد" بمدى قصير 15-20 كيلومترا.





ورجح أن الحزب يمتلك أيضا نحو 80 ألف صاروخ "فجر 3 و5′′، و"خيبر" أو "رعد 2 و3 "، وكذلك صواريخ متوسطة المدى وطويلة المدى، يصل مداها إلى 100 كيلومتر، ونحو 30 ألف صاروخ "زلزال" أو "فتح 110′′، بعيدة المدى تصل إلى 200-300 كيلومتر.





ووفقا لمزاعم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فإن حزب الله تلقى من سوريا عددا محدودا من صواريخ "سكود سي ودي" التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر، وعدة مئات من صواريخ "فتح "110"، التي تحمل نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات، مجهزة بآليات ملاحية دقيقة تعتمد على نظام "تحديد المواقع العالمي" (GPS)، وتتمتع بقدر كبير من الدقة والتدمير.





كما أن حزب الله، وفق تقديرات "معهد أبحاث الأمن القومي"، مجهز أيضا بصواريخ أرض- بحر من طراز "سي 802" (C802)، عالية الجودة مصنوعة في الصين، وصواريخ "ياخونت" الروسية، وقذائف صاروخية من طراز "كورنيت" المتطورة والمحسنة المضادة للدبابات.





كذلك تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حزب الله لديه القدرة على إطلاق صواريخ "بازمار"، وصواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس إيه – 17′′ (17- SA)، و"إس إيه – 22" (SA-22) القادرة على ضرب الطائرات المسيرة والمروحيات.





إضافة إلى ذلك، فإن القوة القتالية لحزب الله مجهزة بطائرات بدون طيار، معظمها من إنتاج محلي، وذلك لمهام هجومية واستخباراتية وتكتيكية على مدى يصل إلى 400 كيلومتر، علاوة على ذلك، هناك قدرات إضافية في المجال الرقمي والألكترو – بصري.

صورة صاروخ رعد الذي سبق لحزب الله أن استخدمه في حرب يوليو/تموز 2006.

يتميز "رعد 1" بقدرة تدميرية كبيرة ويستخدم ضد المواقع المحصنة (ناشطون)

ردع إسرائيل





وفي ظل التصعيد المتدحرج على الجبهة مع لبنان واحتمال مواجهة شاملة، قال البروفيسور إيال زيسير نائب رئيس جامعة تل أبيب، المختص بالتاريخ الحديث لسوريا ولبنان وكذلك الصراع العربي الإسرائيلي، "يجب على إسرائيل أن تبقي أعينها مفتوحة، وتطفئ بحزم النار التي يشعلها حزب الله كي لا تصل العمق الإسرائيلي".





وأوضح زيسير للجزيرة نت أن حزب الله يضع إسرائيل أمام تحديات كبيرة من خلال تصعيد التوتر على الجبهة اللبنانية، بيد أن أسلوبه في التصرف وإدارة سير المعارك والاشتباكات الحدودية في هذه المرحلة أكثر دقة وحذرا، رغم استفزازه للجيش الإسرائيلي.





ويعتقد المختص بالصراع العربي الإسرائيلي أن حزب الله الذي لديه ترسانة وقدرة صاروخية عالية جدا تهدد الجبهة الداخلية لإسرائيل، ويهدف الحزب إلى توتر الحدود مع لبنان، ما يخفف وطأة القصف على الجبهة الجنوبية، وردع إسرائيل عن توغل بري واسع لقطاع غزة، لكنه يحاول إبقاء النيران على فتيل منخفض.

يقول زيسير "امتنع حزب الله عن استخدام ترسانته الصاروخية، وحرص على عدم توسيع القتال خارج المناطق الحدودية، وأطلق النار على الجنود الإسرائيليين على طول الحدود، وذلك من أجل إبداء الدعم لحماس، لكن دون المخاطرة بحرب شاملة من شأنها أن تعيث دمارا في لبنان".

ويعتقد الباحث في قسم الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية في جامعة حيفا، الدكتور يارون فريدمان، أن سلوك حزب الله غير واضح، سواء على المستوى الكلامي أو المستوى العسكري، قائلا إن "تهديدات حزب الله عامة"، وتساءل "هل يحاول التنظيم تجنب المواجهة أم أنه يعود لمفاجأة إسرائيل؟".

وأوضح فريدمان في تقدير موقف بعنوان "حزب الله على أهبة الاستعداد لاستيعاب ضربة أم الاستعداد لهجوم؟"، وأن حزب الله يحتفظ بقدرته الصاروخية وقوات الكوماندوز في حال هجوم حقيقي، ومواجهة شاملة.