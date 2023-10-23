لواء إسرائيلي: الجيش سيتكبد خسائر فادحة بغزة

لواء إسرائيلي: الجيش سيتكبد خسائر فادحة بغزة
التاريخ
10/23/2023 5:38:26 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
اللواء الإحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "اسحاق بريك"، في اجتماع مع نتنياهو،
إن الجيش غير جاهز للدخول بريًا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتكبد خسائر فادحة.
وأعرب بريك، وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية،
عن قلقه بشأن الدخول البري المحتمل للجيش "الإسرائيلي" الى غزة.
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