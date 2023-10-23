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لواء إسرائيلي: الجيش سيتكبد خسائر فادحة بغزة

10/23/2023 5:38:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال
اللواء الإحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "اسحاق بريك"، في اجتماع مع نتنياهو،
إن الجيش غير جاهز للدخول بريًا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتكبد خسائر فادحة.

وأعرب بريك، وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية،
عن قلقه بشأن الدخول البري المحتمل للجيش "الإسرائيلي" الى غزة.

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