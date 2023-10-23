بعد هجوم ضارٍ من حشرات البق .. سيدة تحصل على تعويض من فندق

حصلت امرأة في بريطانيا، على تعويض قدره 312 جنيهًا إسترلينيًا بعد تعرضها للعض من حشرات البق في أحد الفنادق.

وقالت فيكي هيلز، التي كانت تقيم في فندق بريمير إن في هاستينغز، إنها لاحظت علامات عض على ساقيها كانت تسبب "حكة بشكل لا يصدق".

واعتقدت هيلز، في البداية، أنها كانت لدغات بعوض، لكن الطبيب أخبرها أنها من بق الفراش ووصف لها مضادات حيوية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

بعد الاتصال بالفندق، استردت 78 جنيهًا إسترلينيًا كانت قد دفعتها مقابل غرفتها لكن التعويض عن أدويتها والعض استغرق ما يقارب الشهرين، حيث تلقت اعتذاراً من إدارة الفندق وسددت لها مبلغ 312 جنيهًا إسترلينيًا.

ويمكن تفسير ارتفاع أعداد بق الفراش في أوروبا بعمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وكشفت هيلز أنها لاحظت لأول مرة علامات العض على ساقيها عندما كانت تقود سيارتها إلى المنزل بعد الإقامة في الفندق، وقالت لبي بي سي نيوز: "كان لدي خطان في مقدمة ساقي ثم ذهبت إلى الصيدلي الذي أخبرني أن اللدغات يمكن أن تكون بسبب بق الفراش، وأكد ذلك الطبيب العام ووصف لي المضادات الحيوية".

ثم تخلصت السيدة هيلز من فراشها في المنزل واشترت مصائد للحشرات للتأكد من عدم انتشارها في منزلها.

وقالت إنها تركت بعض الندبات من لدغات الحشرات لكنها تأمل أن تتلاشى قريبًا.

وتزايدت المخاوف في المملكة المتحدة على خلفية تفشي بق الفراش في فرنسا.

وعقدت الحكومة الفرنسية اجتماعات أزمة من أجل السيطرة على انتشار البق قبل استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مكافحة الآفات Rentokil في سبتمبر أنه في الفترة من 2022 إلى 2023، شهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 65 في المائة في الإصابة ببق الفراش.

واختفى بق الفراش إلى حد كبير من الحياة اليومية في البلدان المتقدمة بحلول الخمسينات من القرن الماضي، لكنه عاد مرة أخرى.

وتشمل الأسباب تزايد المقاومة للمبيدات الحشرية، وزيادة السفر، وزيادة الميل إلى السلع المستعملة.

وينتشر بق الفراش عن طريق شق طريقه إلى الملابس أو الأمتعة، مما يعني أن الناس يمكن أن يساعدوه عن غير قصد في التنقل بين المواقع وبدء تفش جديد. ويمكنه أيضًا الزحف بين غرف الفنادق والمجمعات السكنية.

ويتكاثر بق الفراش بسرعة، حيث تضع كل أنثى بق ما بين بيضة واحدة إلى سبع بيضات يوميًا بعد الرضاعة، وما يصل إلى 250 بيضة خلال عمرها الذي يبلغ 10 أشهر، ويمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة أسابيع إلى أشهر دون تغذية.



