من هي رحمة زين التي وبخت مذيعة CNN واجتاحت مواقع التواصل؟

تصدر اسم الشابة المصرية رحمة زين، مؤشرات البحث بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار فيديو لها وهي توبخ مراسلة قناة الـ«cnn»، أمام معبر رفح، التي سافرت له يوم الجمعة مع مجموعة من الفنانين وصُناع المحتوى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قرروا الذهاب إلى معبر رفح مع وفد بنك الطعام لتوصيل المعونات والإمدادات للفلسطينيين المحاصرين في غزة.

ومن بين كل الواقفين أمام المعبر، كان صوت رحمة عاليًا، وهي تتحدث مع مراسلة الـ«cnn»، كلاريسا وارد، وتطلب منها أن تسمعها وتعطيها الفرصة في التعبير عن رأيها.

من هي رحمة زين؟

رحمة من أسرة إعلامية عريقة، والدتها هي الإعلامية ميرفت محسن، وجدها هو الصحفي الكبير محسن محمد رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة دار التحرير، وجدتها الإعلامية الشهيرة هند أبو السعود.

ودرست رحمة زين بالعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، كما تعمل الآن مديرة مجلة «Scoop Empire».

ووجهت رحمة زين انتقادات لمراسلة قناة «CNN» بسبب ظهورها في أحد الفيديوهات تتلقى تعليمات من المخرج، بأن تظهر كأنها مذعورة، أثناء الأيام الأولى لطوفان الأقصى، بسبب الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية لتبدو كأن إسرائيل دائما في موقف دفاعي.

وقالت رحمة زين للمراسلة: «أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك، التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشى مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم، ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم».

وأضافت رحمة زين: «لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث لكن أعطني إجابة لأسئلتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانة لماذا تفعلين هذا.. وحقيقة إنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية».

وتابعت رحمة: «أين قناتكم من تغطية ما يحدث هنا؟ قولي الحقيقة، أعلم أن لكِ أجندات أجنبية وأنك مجرد موظفة، مجرد دمية، تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان»، فنظرت لها المراسلة بالفعل وكادت أن تتحدث فاستوقفتها رحمة زين قائلة: «لا سمعتك من قبل اسمعيني الآن، أعلم أنك تتحدثين كما تريد بلدك وحكومتك، لكن دولتك هي من تتحدث عن حرية التعبير، أنتم من خصصتم الديموقراطية وقادتنا لحماس، والآن تشاهدون الاحتلال ونشاهد نتيجة صمتكم، سوء تقديمكم لشعوبنا».

واستكملت رحمة حديثها: «نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب، غيروا خطابكم، أنتم من تملكون كل شيء، وهذه المشكلة، تملكون الأمم المتحدة وهوليوود وكل الأبواق، أصواتنا يجب سماعها، أثناء مشاهدة قناتكم بدلا من أن نحزن ونعزي موتانا وهؤلاء الأطفال الفلسطينيين، تعاملنا مع سوء تقديمكم وإهانتكم للعرب».



