إسرائيل تواصل قصف غزّة ولبنان ونتنياهو يجتمع مع كبار القادة العسكريين

واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة، بضربات جوية صباح اليوم الاثنين، فيما شن الطيران الإسرائيلي، هجمات على جنوب لبنان خلال الليل، في وقت يعقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين، ومجلس وزراء الحرب، لتقييم الصراع المتصاعد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الهجمات الإسرائيلية تركزت على وسط وشمال قطاع غزة. وقالت تقارير إعلامية، إن غارة جوية على منزل بالقرب من مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيين اثنين قتلا في مخيم الجلزون للاجئين قرب رام الله. وقال سكان محليون، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وشنت حملة اعتقالات واسعة تخللتها اشتباكات مع مسلحين ومواجهات مع الشبان الذين ألقوا الحجارة. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد بيانا حول الواقعة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف حوالي 320 هدفاً تابعاً لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيراً إلى أنّ الضربات تركز على مواقع قد تعرض قواته للخطر بشكل محتمل.

وأفاد الجيش الليلة الماضية، أنّ القوات الجوية ضربت أنفاقاً يختبئ فيها مقاتلو حماس والجهاد، ومواقع عسكرية ومراكز مراقبة ومواقع لإطلاق قذائف هاون وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

إضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إن قوات المدفعية والمدرعات والدبابات، قصفت عدداً من خلايا حماس في غزة، بما في ذلك خلية تخطط لشن هجوم صاروخي على الحدود.

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