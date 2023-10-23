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روسيا تصد 3 هجمات أوكرانية في منطقة كوبيانسك

10/23/2023 5:38:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الناطق باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرجي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبينسكي، أنه خلال العمليات القتالية في منطقة كوبيانسك، صدت وحدة من المجموعة القتالية الغربية الروسية، مدعومة بالمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 32 و41 ولواء جايجر 68 بالقرب من إيفانوفكا وسيرجييفكا وسينكوفكا، وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال زيبينسكي: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 60 بالقرب من أوجورتسوفو ومحطة للحرب الإلكترونية في محيط بوروفايا في منطقة خاركوف".

وأضاف زيبينسكي، أن مدفعية المجموعة القتالية دمرت ثلاثة أطقم مدافع هاون بالقرب من بتروبافلوفكا ونوفويجوروفكا ونوفوسيلوفكا. وقال زيبينسكي، إن إجمالي خسائر أوكرانيا بلغ 20 جندياً ومركبتي مشاة قتالية وثلاث مركبات.


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