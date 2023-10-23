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لندن: الإنفاق الحكومي الروسي يركّز بشكل متزايد على تكاليف الحرب

10/23/2023 5:38:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأن الإنفاق الحكومي الروسي صار يركز بشكل متزايد على تكاليف الحرب ضد أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة إكس، أن ميزانية الدولة المقترحة لعام 2024، تضع زيادة تقريبية بنسبة 68% في الإنفاق الدفاعي المخطط بالمقارنة مع الميزانية المخصصة لعام 2023، ويضع ذلك الإنفاق الدفاعي لعام 2024 عند نسبة نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.

وأفاد التقييم، بأنه سيتم في المقابل، تجميد الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية عند مخصصات عام 2023، وهو ما يمثل خفضاً حقيقياً في الإنفاق بسبب التضخم.

وسيتعين تخصيص المزيد من الإنفاق من أجل تمويل المدفوعات، وتكاليف الرعاية الصحية للأعداد المتزايدة من الجنود المصابين، وأسر هؤلاء الذين لقوا حتفهم في الصراع.

وصرح نائب وزير العمل، أليكسي فوفتشينكو الأسبوع الماضي، بأن أكثر من نصف عدد هؤلاء الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة بدرجة تتطلب حصولهم على رعاية طبية طويلة، فقدوا أطرافهم، ويتطلب واحد من بين كل خمسة منهم، الخضوع لعملية بتر لأطراف في النصف العلوي من الجسد.


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