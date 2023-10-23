الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية على سكان قرى أم جرس التشادية

يواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أم جرس التشادية، جهوده للوقوف على احتياجات اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي، عبر تنظيم الزيارات الميدانية للقرى والبلدات المحيطة بالمدينة.

و في هذا الإطار قام الفريق، الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ، ويعمل بالتعاون مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية، بتوزيع

200 سلة غذائية على عدد من القرى التابعة لمدينة أم جرس، وتتضمن المواد الغذائية الرئيسية التي تشمل الأرز والطحين والسكر والزيوت و الحبوب وحليب الأطفال و غيرها من الاحتياجات الضرورية للأسر.



و قال مبخوت علي المنصوري مسؤول الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة أم جرس، إن السلال الغذائية التي تم توزيعها استهدفت الأسر المقيمة في قرى تابعة لمنطقة بردواني في المدينة، مشيرا إلى أن الفريق الإنساني سينتقل بعدها إلى المناطق الأخرى والتي لم يسبق أن حصلت على مساعدات من قبل.



وأضاف أن الفريق يوزع السلال الغذائية مباشرة على الأسر المستفيدة في أماكن تواجدهم، وبحضور مسؤولين من القرى وممثل عن الحكومة التشادية، موضحا أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق أسهمت بشكل كبير في تلمس احتياجات سكان المنطقة والوقوف ميدانياً على طبيعة الأوضاع وحقيقة الظروف التي يعيشها السكان المحليون.



وأكد المنصوري أن الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يحرص بشدة وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة على تنفيذ برنامجه الإنساني المنوط به وتقديم كل أشكال الدعم و المساندة إلى اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أم جرس، وفي أكثر من موقع في وقت واحد حتى تصل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة.



وأعربت الأسر المستفيدة عن سعادتها البالغة بهذه المساعدات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها، موجهين الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تقديم هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي في وقت هم في أمس الحاجة لها.









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