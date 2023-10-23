الذهب يتراجع عن ذروة 5 أشهر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية



تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1975.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.30 دولار.

ووصلت أسعار الذهب يوم الجمعة لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو أيار وصعدت بنحو تسعة بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين مع إقبال المستثمرين على الملاذ الاستثماري الآمن وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي "كانت أسعار الذهب ترتفع بدعم من التدفقات التي تبحث عن ملاذ آمن في ظل الصراع بالشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، ويبدو أن التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح رهائن يشير إلى أن الاجتياح البري المحتمل يمكن أن يتأخر".

وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، سيترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والمؤشرات الأولية لمديري المشتريات حول العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 891.07 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1100.84 دولار.

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