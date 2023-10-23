قطر توقع اتفاقا مع إيني الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

أعلنت شركة قطر للطاقة الإثنين توقيع اتفاق مدته 27 عاما مع "إيني" الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال الى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة أوروبية هذا الشهر.

وأفادت الشركة المملوكة للدولة في بيان "وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا"، وذلك "اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27عاما".

بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، سعت الدول الأوروبية إلى تعويض امدادات الغاز الروسي.

تعليقا على الاتفاق الجديد، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي "نخطو اليوم خطوة جديدة تجاه دعم علاقاتنا مع شركة إيني والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المشترك لسنين عديدة قادمة".

وأضاف "سنواصل العمل معاً لتأكيد التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص".

وأتى الاتفاق مع إيني بعد سلسلة من الاتفاقات الطويلة الأمد مع شركات أوروبية لتوريد الغاز الطبيعي من قطر.

في الأسبوع الماضي أعلنت قطر اتفاقا يمتد على 27 عاما مع شركة "شل" البريطانية وفي وقت سبق اتفاقا مماثلا مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية.

وفي إطار توسعة حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم يمتد تحت الخليج إلى المياه الإقليمية الإيرانية، يتوقع أن تزيد قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة ستين بالمئة أو أكثر، ليصل إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027.

وتقع السوق الرئيسية للغاز القطري تقليديا في آسيا مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وقطر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

وتقدر شركة "قطر للطاقة" حجم ما يحتويه حقل الشمال بعشرة بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.

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