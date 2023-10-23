الجيش الإسرائيلي: قوات برية نفذت مداهمات في قطاع غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة بغزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن مسلحي غزة يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية وإسرائيل تقصف نقاط التجمع.

وفيما يخص الأسرى لدى حماس ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية.



وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتانياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح رهينتين أميركيتين من القطاع.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي قوله، إن "الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية تضغط بهدوء على إسرائيل لتأجيل الغزو البري، خوفا من أن يؤدي إلى إحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور".

وأوضح المصدر أن "الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون بين المفقودين".

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