قرقاش: مسؤولية الإمارات الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها والظروف الحالية في غزة تتطلب الحكمة السياسية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن

مسؤولية الإمارات الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها والظروف الحالية في غزة تتطلب الحكمة السياسية.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر، وتنبع من صلب نهجنا القومي والإنساني، والظروف الحالية في غزة والمنطقة تتطلب التعاضد الإنساني والحكمة السياسية كأداة رئيسية من أدواتنا في معركة تهدد الإقليم بأكمله.



وختم معاليه بقوله: "وتبقى مسؤوليتنا الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها".

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