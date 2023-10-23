ماسك يتبرع بمليار دولار إلى «ويكيبيديا» شرط تغيير مسماهم إلى «حمار بيديا»

وعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، موقع ويكيبيديا بالتبرع له بمبلغ مليار دولار أمريكي، في حالة قيامهم بتغيير اسم الموقع من «ويكيبيديا» إلى «حماربيديا» (Donkeypedia).

مالك تسلا وسبيس إكس ذي الأصول الجنوب أفريقية قال في تدوينة له عبر إكس: «أعدهم بالتبرع بالمبلغ فوراً لو غيروا اسمهم».

وواصل ماسك تهكمه على موقع المعلومات التابع لمجموعة «إنكلوبيديا»، مستخدماً لفظاً قبيحاً كاقتراح آخر لإعادة تسمية ويكيبيديا، مطالباً إياهم بوضع صورة بقرة تعبيرية له على صفحة المعلومات الشخصية عنه في ويكيبيديا، قائلاً: «ستعطي البقرة مصداقية ودقة أكثر عن الموجود في ويكيبيديا من معلومات عني». في إشارة من رجل الأعمال الأمريكي إلى عدم دقة المعلومات الموجودة على صفحته التعريفية على موقع «ويكيبيديا».

الصحفي الأمريكي إيدي كراسينستين، تفاعل مع تدوينات ماسك عبر «إكس»، وخاطب ويكيبيديا، مطالباً إياهم بالاستجابة لمطلب ماسك، مشيراً إلى أنهم سيستفيدون من المليار دولار في العديد من الأغراض، مؤكداً أنهم يمكنهم التغيير مجدداً بعد الحصول على المبلغ المالي الضخم.

وكان ماسك قد أشار في تدوينة سابقة إلى أن مجموعة ويكيميديا، تطالب بالكثير من التبرعات، وتجمع الكثير من الأموال دون سبب حقيقي، في ظل كون أي شخص يستطيع نسخ المعلومات من أي مكان ووضعها عبر الموقع الإلكتروني، دون ضابط أو رابط للتدقيق في المعلومات المرفوعة.