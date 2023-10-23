ألمانيا تعارض مطالب في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة وتضغط من أجل إدخال الوقود

رفضت ألمانيا مطالب في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين خلال اجتماعها مع نظرائها في الاتحاد في لوكسمبورج إن مكافحة الإرهاب أمر ضروري، مضيفة أنه يمكن رؤية أن الهجمات الصاروخية المكثفة لا تزال تُشن على إسرائيل، وقالت في إشارة إلى تصرفات حركة حماس ضد إسرائيل: "لن يكون هناك سلام وأمن لإسرائيل والفلسطينيين إلا إذا تمت مكافحة الإرهاب".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا من قبل - من بين آخرين - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ومنذ ذلك الحين تدور مناقشات صريحة في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي الانضمام لهذا المطلب. واتخذ ساسة حكوميون من دول مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا مؤخرا موقفا واضحا داعما لهذا الاتجاه.

كما بدا منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين في لوكسمبورج منفتحا على الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وقال: "دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ذلك. (...) كيف لا يمكننا مناقشة هذا الأمر"، في المقابل اتخذت دول مثل النمسا وجمهورية التشيك موقفا مماثلا لألمانيا خلال الاجتماع الوزاري.

إلى ذلك دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الاثنين إنها أوضحت بنفسها خلال المؤتمر الدولي الذي عُقد في القاهرة مطلع هذا الأسبوع أن هناك حاجة للوقود على وجه الخصوص حتى تتمكن المستشفيات على الأقل من العمل بالحد الأدنى من طاقتها، وأضافت: "بدون كهرباء لن تتمكن أيضا محطات تحلية المياه ومضخات مياه الشرب من العمل، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى الوقود حتى يمكن استعادة إمدادات المياه".

وذكرت الوزيرة أن إسرائيل أعادت تشغيل واحد أو اثنين من أنابيب المياه، ودمرت حماس الثالث، بحسب مصادر إسرائيلية، وأضافت: "لكن هذا ليس سوى جزء ضئيل من إمدادات المياه لغزة. يجب أن تعمل المضخات وأنظمة التحلية على وجه الخصوص مجددا. نحن نعمل على ذلك"، مشيرة إلى أن الوضع في الموقع مأساوي وأن هناك خطر تفشي الكوليرا.





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