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إخلاء مبان في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة تستهدف القناة الثانية في التلفزيون الألماني

10/23/2023 5:38:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أخلت السلطات الألمانية العديد من المباني في مدينة ماينتس غربي ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة تستهدف القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف).

وقالت الشرطة في ماينتس إنها تلقت التهديد صباح اليوم الاثنين، مضيفة أنه من أجل ضمان سلامة الموظفين وغيرهم من الأشخاص في الموقع في حي ليرشنبيرج، تم إخلاء العديد من المباني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن خبراء من مكتب الشرطة الجنائية بولاية راينلاند-بفالتس ومدربي كلاب بوليسية مدربة على استكشاف المتفجرات متواجدون في الموقع.

وبعد ذلك أصدرت السلطات إنهاء للتحذير، وتمكن نحو 600 موظف من العودة إلى مواقع عملهم.

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