أعلن مصدر أمني

دخول ثالث قافلة من شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر متجهة إلى قطاع غزة.

ودخلت أمس 17 شاحنة تحمل مساعدات غذائية لقطاع غزة، وأول أمس دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، وتولت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توزيعها.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن قطاع غزة بحاجة إلى 7 آلاف شاحنة، وأضاف "ما الذي ستفعله 20 شاحنة لقطاع غزة الذي يحتاج 500 شاحنة يوميا، و العجز الحالي في الغذاء و الدواء و الكهرباء منذ 7 أكتوب، لا يمكن تغطيته إلا بما لا يقل عن 7 آلاف شاحنة".

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