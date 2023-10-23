دراسات طبية: 75 % من وفيات أمراض القلب نتيجة السكتات الدماغية

أكدت دراسات طبية أن أكثر من 75 % من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة السكتات الدماغية، ومن الملاحظ أن ثلث هذه الوفيات يحدث في وقت مبكر لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً، ولفتت تلك الدراسات إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر في صحة القلب، حيث تشمل تلك الاضطرابات أمراض القلب التاجية، والأمراض الدماغية الوعائية، والأمراض الشريانية المحيطية، والعديد من الحالات الأخرى.

وأظهرت دراسة أجراها مستشفى ((كليفلاند أبوظبي)) شملت أكثر من ألف شخص ، أن 55 % من المستجيبين أفادوا بتأثرهم بشكل مباشر بسبب أمراض القلب، سواء بإصابتهم شخصياً بأحد أنواع مرض القلب 12 %، أو نتيجة إصابة أحد أفراد الأسرة أو صديق مقرّب 53 %، أو بسبب الحالتين معاً.

عادات غذائية

وأكد استشاري أمراض القلب بمستشفى هيلث بوينت الدكتور كاربنتر، أهمية أنماط الحياة في الحفاظ على صحة القلب، مشيراً إلى أن عوامل مثل التدخين، وسوء التغذية، وزيادة الوزن، ونقص النشاط البدني، تلعب دوراً حاسماً في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية، وأن تلك العادات هي من بين أبرز العوامل التي تساهم في تفاقم مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وأوضح أن التاريخ العائلي والعوامل الوراثية تلعب دوراً واضحاً في تلك الأمراض، قائلاً ((إذا كان لديكم أقارب من الدرجة الأولى تعرضوا لمرض الشريان التاجي في سن مبكرة قبل سن الستين، فإن خطر الإصابة بنفس المشكلة يزيد بشكل كبير)).

وشدد الدكتور كاربنتر على العلاقة الوثيقة بين نمط الغذاء وصحة القلب والأوعية الدموية، محذراً من أن تناول السعرات الحرارية بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى السمنة، والتي بدورها تزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري ومتلازمة الأيض، وارتفاع ضغط الدم، خصوصاً وأن السمنة تقلل من القدرة على ممارسة النشاط البدني، وتسبب مشاكل صحية أخرى تؤثر على الصحة العامة بشكل كبير.

رجال ونساء

من جانبه، أفاد استشاري القلب والأوعية الدموية والصدرية بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتور ميتيش باديوالا، بأن عوامل الخطر لأمراض القلب متشابهة بشكل عام بين الرجال والنساء، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع نسبة الدهون في الدم والتدخين، ومع ذلك، فإن هذه العوامل تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف، فعلى سبيل المثال، يؤدي مرض السكري إلى مضاعفة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء ثلاث مرات، مقارنة بالرجال.

وأوضح أنه يمكن لبعض الحالات الطبية، مثل مرض السكري، أن تؤثر سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية إذا تركت دون علاج، فمن المعروف أن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي.

واتفق كل من الدكتور جون بول كاربنتر والدكتور ميتيش باديوالا على أن الوقاية تبقى دائماً خير من العلاج، لذلك يتعين على الجميع اتباع أنماط حياة صحية عبر ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية وإدارة الأمراض القائمة لتجنب مضاعفاتها التي تؤثر على صحة القلب، والتي قد تصل للموت المفاجئ إضافة إلى الالتزام بالمراجعات الدورية للطبيب حسب الفئات العمرية لعلاج المرض من بدايته.

عوامل الخطورة

أكد الدكتور جايا كيرثي استشاري أمراض القلب، بمدينة برجيل الطبية بأبوظبي، أن عدداً من عوامل الخطورة لأمراض القلب التي تزيد بدورها من مخاطر الإصابة بأمراض القلب فيما يمكن تفادي البعض لكن يبقى بعضها حتمياً.

وأوضح أن الاكتئاب له تأثيرات كبيرة سلبية على صحة القلب، يمر بها أفراد المجتمع في فترات حياتهم، فعندما تعاني من الاكتئاب أو القلق أو التوتر، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وينخفض تدفق الدم إلى القلب وينتج الجسم مستويات أعلى من هرمون التوتر المسمى الكورتيزول، وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى الإصابة بأمراض القلب.

اضطراب الاكتئاب

وأضاف: ((بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يعانون من الاكتئاب، فإن البالغين الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب أو أعراضه لديهم خطر أكبر بـ64 % للإصابة بمرض الشريان التاجي، كما أن مرضى الشريان التاجي هم أكثر عرضة بـ 59 % للإصابة بمشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية في المستقبل، مثل الأزمة القلبية أو الوفاة القلبية، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو القلق أو الاكتئاب بالإرهاق ويمكن أن يتخذوا خيارات نمط حياة غير صحية، وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلى الإفراط في التدخين، أو الخمول البدني، أو الأرق أو النعاس المفرط.

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