إنجاز عالمي غير مسبوق لفريق طبي إماراتي.. علاج مواطنة مصابة بسرطان الثدي وتضع مولوداً بسلام

في سبق علمي وحالة هي الأولى من نوعها في العالم، نجح فريق طبي إماراتي في علاج مواطنة إماراتية مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة، قامت بوضع حملها، وتم تسجيل الحالة في كبرى الدوريات العلمية.

وكانت مواطنة إماراتية أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الرابعة، أصرت على الحمل رغم معرفتها بخطورة ذلك على صحتها، وصحة الجنين إلا أنها أصرت على مواصلة الحمل حتى وضعت جنينها بسلام وكانت المعجزة هي اختفاء المرض بشكل كامل.

وبعد ولادة المريضة لجنينها بثلاثة أسابيع تم إجراء تقييم للحالة، وكانت نتائج التصوير المقطعي المحوسب سلبية بالنسبة لأي نتائج غير طبيعية أو مرض منتشر وتم شفاؤها بالكامل.

وقام فريق طبي إماراتي بنشر هذه الحالة منذ أيام في دورية علمية محكمة كأول حالة مسجلة في العالم.

خضعت المريضة للعلاج في دولة الإمارات،



ودون رئيس جمعية الإمارات للأورام، البروفيسور حميد الشامسي، عبر حسابه على منصة إكس قائلاً:

على جانب تمثيلي لدولة الإمارات كرئيس جمعية الإمارات للأورام في المؤتمر الأوروبي للأورام المقام حاليا في مدريد ؛ شاركنا زملائنا أول حالة مسجلة في العالم لأول حالة حمل ناجح لمواطنة إماراتية مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة بتوفيق من رب العالمين وتحت إشراف فريقنا الطبي. وهذه هي أول حالة يتم تسجيلها على مستوى العالم وتعتبر معجزة طبية وعلمية. المريضة خضعت لعلاجها في دولة الإمارات وفضلا عن حملها وولادتها بالرغم من الإصابة بسرطان الثدي في المرحلة المتقدمة ؛ فقد من ًّ

الله عليها أيضا باختفاء المرض تماما. علمتني هذه الحالة درسا عمليا عن قوله تعالى "وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ" لإستحالة حدوث ذلك من ناحية طبية وعلمية.

نحمد الله على فضله وتوفيقه ونسأل الله الصحة والعافية لمريضتنا وطفلها ونشكر قيادتنا الرشيدة التي دعمتنا في توفير أفضل طرق لعلاج السرطان في الدولة.

قمنا بنشر هذه الحالة منذ أيام في دورية علمية محكمة كأول حالة مسجلة في العالم ولله الحمد

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