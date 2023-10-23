((أخبار الخليج)) في ضيافة وسائل الإعلام الصينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قنوات وصحف صينية تستعد للاحتفال بالذكرى الـ35 للعلاقات الدبلوماسية بين البحرين والصين

على‭ ‬مدى‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام،‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبريات‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الصينية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬صحيفة‭ (‬ China ‭ ‬ Daily ‭) ‬ووكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الوطنية‭ ‬الصينية‭ (‬شينخوا‭)‬،‭ ‬ومجموعة‭ ‬الصين‭ ‬الإعلامية‭ ‬وشبكة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الصين‭ ‬الدولية‭ ‬ cctv ‭ ‬وقناة‭ ‬ CGTN ‭ ‬العربية‭ ‬التابعة‭ ‬لشبكة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الصين‭ ‬الدولية

وكان‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬ومؤسسات‭ ‬إعلامية‭ ‬صينية‭ ‬كبرى،‭ ‬وجولات‭ ‬تعريفية‭ ‬ولقاءات‭ ‬مع‭ ‬قياديين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إداريين‭ ‬وصحفيين‭ ‬بوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الصينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬مستقبلي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الإخبارية‭ ‬والصور‭ ‬وتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتدريب‭ ‬وتبادل‭ ‬الزيارات‭.‬

وقدمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عرضا‭ ‬متكاملا‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الصينية‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬والصحافة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭ ‬والصينية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬بالتشابه‭.‬

وحظيت‭ ‬زيارة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬باهتمام‭ ‬وإشادة‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الصينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والسياحية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الاستعداد‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ35‭ ‬لانطلاق‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬









اتفاقية تعاون مع China Daily.. أكبر صحيفة إنجليزية في الصين







كانت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ (‬ China ‭ ‬ Daily ‭) ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬صحيفة‭ ‬صينية‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬بمنطقة‭ ‬تشاويانغ‭ ‬في‭ ‬بكين‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شينغ‭ ‬تشي‭ ‬قانغ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وهيئة‭ ‬التحرير‭ ‬هان‭ ‬لي‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ونائبه‭ ‬لي‭ ‬شين،‭ ‬وكذلك‭ ‬مدير‭ ‬التحرير‭ ‬وانغ‭ ‬تشنغ‭ ‬منغ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تانغ‭ ‬لي‭ ‬جون‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للوسائط‭ ‬المتعددة‭.‬

وشهدت‭ ‬الزيارة‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬و‭(‬ China ‭ ‬ Daily ‭)‬،‭ ‬وتمهد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬الصحيفتين،‭ ‬وتكون‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مكملا‭ ‬للأخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭. ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬جسرا‭ ‬لتبادر‭ ‬الأخبار‭ ‬والصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬والمواد‭ ‬الثقافية‭ ‬وإعادة‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التدريب‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والندوات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬المشتركة،‭ ‬ودعم‭ ‬البرامج‭ ‬السياحية‭.‬







من‭ ‬جانبه‭ ‬نقل‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي‭ ‬تحيات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬لإدارة‭ ‬صحيفة‭ (‬ China ‭ ‬ Daily ‭).‬

وقدم‭ ‬عرضا‭ ‬موجزا‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬كأول‭ ‬وأكبر‭ ‬صحيفة‭ ‬يومية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬وتصدر‭ ‬بنسختين‭ ‬عربية‭ ‬وإنجليزية‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وما‭ ‬تلعبه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والإعلامية‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬الصحيفة‭ ‬وتركيزها‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والانتقال‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬الورقية‭ ‬إلى‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬قوي‭ ‬وفعال‭ ‬في‭ ‬الانستغرام‭ ‬وتويتر‭ ‬ويوتيوب‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬وغيرها‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمنطقة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وتركيز‭ ‬لما‭ ‬تحققه‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومواقف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬اصطحب‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحيفة‭ ‬وفد‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بالمبنى‭ ‬الرئيسي،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ (‬ China ‭ ‬ Daily ‭) ‬تعتبر‭ ‬أول‭ ‬صحيفة‭ ‬يومية‭ ‬وطنية‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وهي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأكبر‭ ‬توزيع‭ ‬مقارنة‭ ‬بأي‭ ‬صحيفة‭ ‬تصدر‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وتطبع‭ (‬ China ‭ ‬ Daily ‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬نسخة‭ ‬يوميا‭. ‬وتمتلك‭ ‬الصحيفة‭ ‬14‭ ‬مكتبا‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وحدها،‭ ‬و33‭ ‬مركزا‭ ‬إعلاميا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬65‭ ‬دولة‭ ‬منها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬والباسيفك‭ ‬وآسيا‭ ‬وغيرها،‭ ‬ولديها‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شريكًا‭ ‬إعلاميًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كبريات‭ ‬الصحف‭ ‬ووكالات‭ ‬الانباء‭. ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬سبع‭ ‬لغات‭ ‬حية،‭ ‬وتدير‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬مكونا‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬والمكاتب‭ ‬الخارجية‭. ‬

تطبع‭ (‬ China ‭ ‬ Daily ‭) ‬نسختين‭ ‬منفصلتين،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬صفحة‭ ‬وهي‭ ‬مخصصة‭ ‬للأخبار‭ ‬المحلية،‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬صفحة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الأخبار‭ ‬الدولية‭.‬

ومنذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬حققت‭ ‬صحيفة‭ ‬ China ‭ ‬ Daily ‭ ‬نموا‭ ‬مطردا‭ ‬لتصبح‭ ‬الصحيفة‭ ‬الرائدة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬الصين؛‭ ‬حيث‭ ‬يتابع‭ ‬الصحيفة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬440‭ ‬مليون‭ ‬قارئ‭ ‬ومتابع‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬و105‭ ‬ملايين‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬فيسبوك،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تتمتع‭ ‬بثاني‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬بعد‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬بواقع‭ ‬4‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬متابع‭.‬

وحققت‭ ‬صحيفة‭ ‬ China ‭ ‬ Daily ‭ ‬اعلى‭ ‬معدل‭ ‬مشاهدة‭ ‬ومحتوى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لصحيفة‭ ‬صينية‭. ‬ولديها‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شريكًا‭ ‬إعلاميًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رويتر‭ ‬وفرانس‭ ‬برس‭ ‬وأسوشييتد‭ ‬برس‭ ‬ووسائل‭ ‬اعلام‭ ‬روسية‭ ‬وإيطالية‭ ‬وغيرها‭.‬

وكان‭ ‬موقع‭ (‬ chinadaily ‭.‬ com ‭.‬ cn ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬أول‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬وطني‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬والموقع‭ ‬الرائد‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وأحد‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬الصينية‭ ‬تأثيرًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬







وفي‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬أطلقت‭ ‬الصحيفة‭ ‬تطبيقًا‭ ‬إخباريًا‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬القراء‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

وحصل‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬إخباري‭ ‬‮«‬موصى‭ ‬به‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬الأخبار‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬محتدمة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬أوروبية‭ ‬وأمريكية‭. ‬

وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬تحميلات‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬41‭ ‬مليونًا،‭ ‬ما‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مميز‭ ‬كونه‭ ‬التطبيق‭ ‬الإخباري‭ ‬الوحيد‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬عملية‭ ‬تنزيل‭. ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬متابعي‭ ‬موقع‭ ‬ Sina‏ ‭ ‬ ‏Weibo ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬64‭.‬91‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬قراء‭ ‬تطبيق‭ ‬ WeChat ‭ ‬إلى‭ ‬20‭.‬27‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬ويتابعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬حوالي‮

‬4‭.‬2‮

‬ملايين‭.‬





أكثـر من 20 مليون متابع للقناة

برامج مشتركة بين «أخبار الخليج» وقناة «سي جي تي إن» الصينية

مسؤولـو القنــاة: هـدفنا تعـزيز جسـور التواصــل بيـن الصيـن والـدول العـربيـة











من‭ ‬المحطات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عندها‭ ‬كانت‭ ‬زيارة‭ ‬ولقاءات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬الصين‭ ‬الإعلامية‭ (‬ CMG ‭) ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬تكتلا‭ ‬يجمع‭ ‬الشركات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‮

‬الصين‭. ‬وكان‭ ‬لقاء‭ ‬وفد‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬قناة‭ (‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إن‭ ‬العربية‭) ‬وتحديدا‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬القناة‭ ‬ونائب‭ ‬مدير‭ ‬الفرع‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لمجموعة‭ ‬الصين‭ ‬للإعلام،‭ ‬ومسؤولة‭ ‬البرامج‭ ‬والإنتاج‭ ‬الثقافي،‭ ‬ومسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومسؤولة‭ ‬الاعلام‭ ‬الجديد‭ (‬ New ‭ ‬ Midea ‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشرف‭ ‬منصة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتعدد‭ ‬الوسائط‭ (‬ AMSP ‭).‬

وتكللت‭ ‬اللقاءات‭ ‬باتفاقية‭ ‬لإنتاج‭ ‬برامج‭ ‬وثائقية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬والقناة‭ ‬الصينية‭ ‬العربية،‭ ‬وإعادة‭ ‬بث‭ ‬البرامج‭ ‬والمنتجات‭ ‬الإعلامية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬برامج‭ ‬إعلامية‭ ‬مشتركة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ35‭ ‬لانطلاق‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬قدم‭ ‬مسؤولو‭ ‬القناة‭ ‬عرضا‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬الصين‭ ‬الإعلامية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وقناة‭ (‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إن‭ ‬العربية‭)‬،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المجموعة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وتضم‭ ‬ثلاث‭ ‬مؤسسات‭ ‬هي‭:‬

إذاعة‭ ‬الصين‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1940‭.‬

إذاعة‭ ‬الصين‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1941‭.‬

شبكة‭ ‬التلفزيون‭ ‬الصيني‭ ‬المركزي‭ (‬ CCTV ‭) ‬وتأسست‭ ‬عام‭ ‬1958‭.‬

وقبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2018‭ ‬أعيد‭ ‬دمج‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتشكل‭ ‬المجموعة‭ ‬الصينية‭ ‬للإعلام‭ (‬ CMG ‭).‬







وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتلفزيون‭ ‬الصين‭ ‬المركزي‭ (‬ cctv ‭) ‬أوضحوا‭ ‬انه‭ ‬يمتلك‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬قناة‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬ CGTN ‮»‬‭ ‬تبث‭ ‬برامج‭ ‬مختلفة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬مشاهد‭. ‬ومعظم‭ ‬برامجها‭ ‬هي‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الوثائقية‭ ‬والكوميديا‭ ‬والترفيه‭ ‬والدراما‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الصينية‭ ‬والترفيه‭.‬

ومن‭ ‬ابرز‭ ‬قنوات‭ ‬شبكة‭ (‬ cctv ‭) ‬هي‭ ‬قناة‭ ‬ CGTN ‭ (‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إن‭) ‬العربية،‭ ‬وهي‭ ‬قناة‭ ‬متخصصة‭ ‬ضمن‭ ‬قنوات‭ ‬‮«‬ CGTN ‮»‬‭ ‬وتبث‭ ‬على‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭. ‬

وأضاف‭ ‬مسؤولو‭ ‬القناة‭: ‬اليوم‭ ‬تعتبر‭ ‬ CGTN ‭ ‬القناة‭ ‬العربية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الصين‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬الإسبانية،‭ ‬الفرنسية،‭ ‬العربية‭ ‬والروسية‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وانطلقت‭ ‬قناة‭ (‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إن‭) ‬العربية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬يوليو‭ ‬2009،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ودعم‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭. ‬وتقدم‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذك‭ ‬الأخبار‭ ‬والتقارير‭ ‬الإخبارية‭ ‬والترفيه‭ ‬والتعليم‭. ‬كما‭ ‬تغطي‭ ‬القناة‭ ‬أحداث‭ ‬المنطقة‭ ‬وتسابق‭ ‬لعرض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬الصينية‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعلام‭ ‬واقعي‭ ‬يتسم‭ ‬بروح‭ ‬المسؤولية‭ ‬والاحترافية،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬القناة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬منصة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للحوار‭ ‬والتبادل‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والميادين‭. ‬

ولا‭ ‬تغفل‭ ‬القناة‭ ‬عن‭ ‬الجوانب‭ ‬الترفيهية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬المسلسلات‭ ‬الصينية‭ ‬المتنوعة‭ ‬مع‭ ‬دبلجتها‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭. ‬وأطلقت‭ ‬مسابقة‭ ‬المواهب‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬تلتقي‭ ‬وتتنافس‭ ‬عليها‭ ‬المواهب‭ ‬الصينية‭ ‬الناطقة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تلتقي‭ ‬الثقافتان‭ ‬الصينية‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬الكفيل‭ ‬ببناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭. ‬ومن‭ ‬المنتجات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬القناة‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬‮«‬سفر‭ ‬مع‭ ‬قومية‭ ‬سالار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحكي‭ ‬تاريخ‭ ‬هجرة‭ ‬قومية‭ ‬سالار‭ ‬المسلمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬هضبة‭ ‬تشينغهاي‭ ‬التبت،‭ ‬وحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الوثائقية‭ ‬للمهرجان‭ ‬العربي‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬القناة‭ ‬ونائب‭ ‬مدير‭ ‬الفرع‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لمجموعة‭ ‬الصين‭ ‬للإعلام‭ ‬ان‭ ‬قناة‭ (‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إن‭) ‬العربية‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬مرتكزات‭ ‬أساسية‭ ‬هي‭:‬

التعريف‭ ‬بالصين‭ ‬وثقافتها‭ ‬وتاريخها‭ ‬وحضارتها‭. ‬

تغطية‭ ‬الاخبار‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬

تعريف‭ ‬موقف‭ ‬الصين‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬الساخنة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

تبادل‭ ‬الموضوعات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬

وأضاف‭: ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المتابعين‭ ‬للقناة‭ ‬العربية‭ ‬الصينية‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬شاملة‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬التابعة‭ ‬للقناة‭. ‬ولدينا‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬نركز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬المسلسلات‭ ‬الصينية‭ ‬إلى‭ ‬القنوات‭ ‬العربية‭. ‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬مسؤولة‭ ‬البرامج‭ ‬والمنتجة‭ ‬الوثائقية‭ ‬بالقناة‭ ‬أن‭ (‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إن‭) ‬العربية‭ ‬ملتزمة‭ ‬بإنتاج‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ودور‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البرامج‭ ‬التثقفية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والسياحية‭ ‬مثل‭ ‬برامج‭ ‬اقنعة‭ ‬وكنوز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنتاجه‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬التلفزيون‭ ‬المصري‭.‬

كما‭ ‬تستهدف‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬اكتشاف‭ ‬الترابط‭ ‬والتشابه‭ ‬بين‭ ‬الحضارة‭ ‬الصينية‭ ‬والحضارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خاصة‭ ‬العربية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬القناة‭ ‬تستعد‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ35‭ ‬للعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الصينية،‭ ‬وتعد‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬لتبادل‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬والوثائقية‭ ‬لهذه‭ ‬البرامج‭.‬

فيما‭ ‬أوضحت‭ ‬مسؤولة‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬الجديد‭ ‬ان‭ ‬القناة‭ ‬خصصت‭ ‬حسابات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المتابعين‭ ‬لها‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬مهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬العربي‭ ‬حيث‭ ‬تغطي‭ ‬حسابات‭ ‬القناة‭ ‬كافة‭ ‬الاخبار‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬القناة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬يدونها‭ ‬المتابعون‭ ‬العرب‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحليل‭ ‬الاهتمامات‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬لصياغة‭ ‬البرامج‭ ‬استنادا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬تهتم‭ ‬القناة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬ونشر‭ ‬المقالات‭ ‬والتقارير‭ ‬للخبراء‭ ‬والإعلاميين‭ ‬العرب‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تحدث‭ ‬مشرف‭ ‬منصة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتعددة‭ ‬الوسائط‭ (‬ AMSP ‭)‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬الصين‭ ‬للإعلام‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬عرض‭ ‬وتبادل‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬المرئية‭ ‬والمسموعة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬برامج‭ ‬الأخبار‭ ‬والمنوعات‭ ‬والأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬والروائية،‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬تتيح‭ ‬المنصة‭ ‬فرص‭ ‬تبادل‭ ‬الاحتياجات‭ ‬بين‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمية،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج‭ ‬المشترك،‭ ‬وتقديم‭ ‬المداخلات‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬الأحداث،‭ ‬وتسوق‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭.‬

وتعتبر‭ ‬ AMSP ‭ ‬منصة‭ ‬خدمة‭ ‬تفاعلية‭ ‬لجميع‭ ‬الوسائط‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬تبادل‭ ‬المحتوى‭ ‬وعرض‭ ‬المحتوى‭ ‬وتبادل‭ ‬الأعمال‭ ‬والتخصيص‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التعاونية‭ ‬العالمية‭ ‬ووظائف‭ ‬المراسلين‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المواد‭ ‬الإخبارية‭ ‬المرئية‭ ‬وخدمات‭ ‬المحتوى‭ ‬الحالية،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬المجال‭ ‬الكامل‭ ‬للمزايا‭ ‬الاتصالات‭ ‬المتكاملة‭ ‬من‭ ‬ CMG ‭.‬

وتقدم‭ ‬المنصة‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬بلغات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬خدمة‭ ‬الترجمة‭ ‬الفورية‭ ‬بين‭ ‬42‭ ‬لغة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬صفحات‭ ‬الموقع،‭ ‬مع‭ ‬قدرة‭ ‬توسط‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬عناوين‭ ‬المواد‭ ‬بلغات‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬الأصلية‭ ‬لها‭.‬









تمتلك أول قسم تحرير ذكي في العالم.. وكالة أنباء الصين لـ «أخبار الخليج»:

سياسة الصين تعمل على حل المشكلات وليس صناعتها

نتحمل مسؤولية مواجهة المعلومات المغلوطة التي تبثها وسائل الإعلام الغربية بشأننا







وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الصينية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬شينخوا‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬احدى‭ ‬الوجهات‭ ‬التي‭ ‬لقيت‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حفاوة‭ ‬واهتماما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬فيها‭. ‬حيث‭ ‬نظموا‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوكالة‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬اقسامها‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬المركز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬التابع‭ ‬لها‭.‬

وتعتبر‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬شينخوا‭ ‬أكبر‭ ‬هيئة‭ ‬إعلامية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الوكالات‭ ‬الاخبارية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬تشوانيومن‭ ‬ويست‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بكين‭.‬

تدير‭ ‬الوكالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬مكتبًا‭ ‬أجنبيًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاءِ‭ ‬العالم،‭ ‬ولديها‭ ‬31‭ ‬مكتبًا‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وحدها‭ ‬و7‭ ‬وكالات‭ ‬فرعية‭ ‬خارج‭ ‬الصين‭. ‬وتعتبر‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬إحدى‭ ‬اللغات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬الوكالة‭ ‬خدماتها‭.‬

تبث‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬‮«‬شينخوا‮»‬‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬نحو‭ ‬8000‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬بين‭ ‬مقالات‭ ‬وأخبار‭ ‬وتقارير‭ ‬وتغطيات‭ ‬بـ15‭ ‬لغة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬العربية،‭ ‬ولديها‭ ‬8‭ ‬قنوات‭ ‬خاصة‭ ‬بنشر‭ ‬الأخبار‭ ‬والصور‭ ‬والفيديو‭. ‬كما‭ ‬تُقدّم‭ ‬المقالات‭ ‬والصور‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬والبيانات‭ ‬والصوت‭ ‬والفيديو‭ ‬لنحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مستخدم‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتمتلك‭ ‬الوكالة‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬إخبارية‭ ‬متعدّدة‭ ‬اللغات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الإعلام‭ ‬بالصين‭. ‬كما‭ ‬تمتلك‭ ‬أيضا‭ ‬أول‭ ‬قسم‭ ‬تحرير‭ ‬ذكي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬العقل‭ ‬الإعلامي‮»‬‭ ‬لإنتاج‭ ‬الأخبار‭ ‬بشكل‭ ‬آلي،‭ ‬وأطلقت‭ ‬كذلك‭ ‬أول‭ ‬مذيع‭ ‬اصطناعي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وأطلقت‭ ‬أكبر‭ ‬منصة‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬إخباري‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ Live ‭ ‬ C ‭ ‬ loud ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬إخبارية‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬والأقمار‭ ‬الاصطناعية،‭ ‬و VR ‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬وسائط‭ ‬الإعلام‭.‬







تأسست‭ ‬الوكالة‭ ‬عام‭ ‬1931،‭ ‬واليوم‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬10‭ ‬الاف‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬و2000‭ ‬خارجها‭.‬

وتمتلك‭ ‬الوكالة‭ ‬أكبر‭ ‬مصادر‭ ‬البيانات‭ ‬الإخبارية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتتداول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭.‬5‭ ‬بيتا‭ ‬بايت‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

ووفقا‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الوكالة‭ ‬تركز‭ ‬‮«‬شينخوا‮»‬‭ ‬على‭ ‬ادماج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬انتاج‭ ‬الاخبار‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بستة‭ ‬مراحل‭ ‬هي‭:‬

‭- ‬اختيار‭ ‬وجمع‭ ‬المواد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وتم‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬مخطوطة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬وتحليلها‭ ‬لاختيار‭ ‬أكثر‭ ‬المواضيع‭ ‬الساخنة‭ ‬أهمية‭.‬

‭- ‬الجمع‭ ‬والجدولة‭ ‬بدعم‭ ‬المركز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬التابع‭ ‬للوكالة‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

‭- ‬التحرير‭ ‬الصحفي‭.‬

‭- ‬التوزيع‭ ‬وتقديم‭ ‬المواد‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬المتعددة‭. ‬

‭- ‬مرحلة‭ ‬التقييم‭ ‬لتأثيرات‭ ‬المادة‭ ‬الإعلامية‭.‬

‭- ‬تقييم‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬التحريري‭ ‬وأداء‭ ‬المحررين‭ ‬والعاملين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬القسم‭ ‬العربي‭ ‬السيد‭ ‬جين‭ ‬يونغ،‭ ‬ومسؤول‭ ‬قسم‭ ‬الاخبار‭ ‬المحلية‭ ‬وانغ‭ ‬ليو،‭ ‬ومسؤول‭ ‬الاخبار‭ ‬الدولية‭ ‬شين‭ ‬جيانكوينغ‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬أكد‭ ‬ممثلو‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬شينخوا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬تعاونا‭ ‬مميزا‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بنا‮»‬‭ ‬ووكالات‭ ‬انباء‭ ‬عربية‭ ‬وعالمية،‭ ‬ويركزون‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬الإعلامي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬انهم‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬القسم‭ ‬العربي‭ ‬السيد‭ ‬جين‭ ‬يونغ‭: ‬بما‭ ‬اننا‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬فإننا‭ ‬نتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬عكس‭ ‬السياسة‭ ‬الصيني‭ ‬وتوجهات‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬ونقل‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للعالم‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ومواقفها‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬وموضوعي،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الصين‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬وليس‭ ‬صناعتها‭.‬

وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬نتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬ببث‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬حقيقية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬كاملة‭ ‬بشأن‭ ‬الصين،‭ ‬وضرب‭ ‬مسؤولو‭ ‬الوكالة‭ ‬امثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بمحاولة‭ ‬بعض‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬والقنوات‭ ‬الغربية‭ ‬الترويج‭ ‬لانتشار‭ ‬مشكلة‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الصينية،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬لم‭ ‬تتطرق‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬انتشال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬الفقر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬اجمع‭.‬

وأكدوا‭ ‬ان‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الصينية‭ ‬تعتبر‭ ‬مصدرا‭ ‬أمثل‭ ‬للأخبار‭ ‬الموضوعية‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬التغطية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وخارجها،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬مكتبا‭ ‬خارج‭ ‬الصين‭ ‬و31‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحياد‭ ‬والموضوعية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار؛‭ ‬حيث‭ ‬ينطلق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدقة‭ ‬والمصداقية‭ ‬لا‭ ‬حياة‭ ‬لوسيلة‭ ‬الإعلام‭.‬

وأضافوا‭: ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬سياساتها‭ ‬ومنهجها‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تروج‭ ‬لقصص‭ ‬غير‭ ‬موضوعية‭ ‬أو‭ ‬حقيقية‭ ‬وخاصة‭ ‬بشأن‭ ‬الصين‭. ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬بنشر‭ ‬القصص‭ ‬الحقيقية‭ ‬والتوضيح‭ ‬للعالم‭ ‬ان‭ ‬الصين‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬تروج‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬

ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تروج‭ ‬له‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الغربية‭ ‬إزاء‭ ‬مسلمي‭ ‬الإيغور،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أننا‭ ‬عندما‭ ‬ندعو‭ ‬الصحفيين‭ ‬والمراسلين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الغربيين‭ ‬لجولات‭ ‬وزيارات‭ ‬مطولة‭ ‬بمناطق‭ ‬المسلمين،‭ ‬نجد‭ ‬أهم‭ ‬يفاجأون‭ ‬بالصورة‭ ‬المعاكسة‭ ‬تماما‭ ‬لما‭ ‬تنشره‭ ‬وسائل‭ ‬إعلامهم،‭ ‬ونلمس‭ ‬حجم‭ ‬الانبهار‭ ‬على‭ ‬وجوههم‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‭ ‬رأوه‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬تعاكس‭ ‬ما‭ ‬تروج‭ ‬له‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭.‬