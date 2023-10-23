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مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: التصعيد العسكري ((كارثي)) على أهالي غزة

10/23/2023 5:31:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثـر من 4 آلاف مع تواصل قصف الاحتلال على القطاع

طوكيو‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬كارثيا‮»‬‭ ‬على‭ ‬اللاجئين‭.‬

ومشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬تفويض‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أو‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قال‭ ‬فيليبو‭ ‬جراندي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يشاطر‭ ‬القلق‭ ‬والمعاناة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زملائي‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جراندي‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬‮«‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬استمرار‭ ‬للأنشطة‭ ‬العسكرية‭ ‬سيكون‭ ‬كارثيا‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬تبعات‭ ‬امتداد‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لبنان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬حادة‭. ‬ولبنان‭ ‬يستقبل‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬اللاجئين،‭ ‬سوريين‭ ‬ولبنانيين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬وإذا‭ ‬غرق‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تقدير‭ ‬تبعاتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬ونطاقها‮»‬‭. ‬



وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬حالات‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حلها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭. ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مثلا‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬العراق‭ ‬هشا‭ ‬للغاية‭. ‬واستقبلت‭ ‬مصر‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬اللاجئين‭ ‬من‭ ‬السودان،‭ ‬نزاع‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬حدودها‮»‬‭. ‬

تقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون،‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬فيما‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬يتدهور‭ ‬يوميا‭. ‬

وواصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قصفها‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬4137‭ ‬شهيدا‭ ‬و13300‭ ‬مصاب‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬بأنها‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المفقودين‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬الدمار‭ ‬إلى‭ ‬1400منهم‭ ‬720‭ ‬طفلا‭.‬

وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬أسدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬دوت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محيطة‭ ‬بغزة‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬التوقف‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬أمكن‭ ‬سماع‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬مفلاسيم‭ ‬ونير‭ ‬آم‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬الصحيفة‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬صواريخ،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬عملية‭ ‬قصف‭ ‬لفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬للمنطقة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭.‬

وتزامنا،‭ ‬أفاد‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطيني‭ ‬بسقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لشقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬فلسطين‭ ‬بدير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬دمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬برجا‭ ‬سكنيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الزهراء‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬شهود‭ ‬عيان،‭ ‬فقد‭ ‬تلقى‭ ‬السكان‭ ‬اتصالات‭ ‬منسوبة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تطالبهم‭ ‬بإخلاء‭ ‬جميع‭ ‬أبراج‭ ‬الزهراء‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬24‭ ‬برجا‭. ‬وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬أفادت‭ ‬امس‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬العنيفة‭ ‬غرب‭ ‬غزة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬غارات‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬وشماله‭.‬

هذا‭ ‬ونشر‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬مشاهد‭ ‬للقصف‭ ‬على‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬حماس،‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬حرم‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قتلوا‭ ‬وجرح‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬أفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬تسببت‭ ‬بوقوع‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬كنيسة‭ ‬الروم‭ ‬الأرثوذكس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬أصابت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬هدفا‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬غزة‭ ‬فيما‭ ‬الحرب‭ ‬مستعرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

وكانت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬نقلت‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬المصغر‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬ووزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬نير‭ ‬بركات،‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضوء‭ ‬أخضر‮»‬‭ ‬لدخول‭ ‬غزة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬مستعدا‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لإعادة‭ ‬رهائننا‭ ‬أحياء،‭ ‬لكن‭ ‬الأولوية‭ ‬الأولى‭ ‬والأخيرة‭ ‬هي‭ ‬تدمير‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توعد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬فاتورة‭ ‬الحساب‮»‬‭ ‬لهجماتها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬قاسية‭ ‬ومؤلمة‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستدفع‭ ‬ثمن‭ ‬‮«‬جرائمها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تمرر‭ ‬المقاومة‭ ‬ولا‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يسعفها‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬حالاته‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عاما،‭ ‬وهذه‭ ‬فرصة‭ ‬الأمة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬تضيعها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬مستعدون‭ ‬لمعركة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأقصى‭ ‬والقدس‮»‬‭.‬

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