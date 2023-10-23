دعما لغزة ضد العدوان الإسرائيلي.. تظاهرات حاشدة في العديد من المدن العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬تونس‭ ‬وبغداد،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬

واستشهد‭ ‬4137‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬صدرت‭ ‬أمس‭. ‬

ويواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬موقعا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭.‬

وتظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬ومختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬مصر‭ ‬دعما‭ ‬لغزة،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭. ‬

وخرجت‭ ‬تظاهرة‭ ‬كبيرة‭ ‬ضمت‭ ‬الآلاف‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬الجامع‭ ‬الأزهر‭ ‬وتمكن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬القاهرة‭. ‬







وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬داعمة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬‮«‬عيش،‭ ‬حرية‭ ‬فلسطين‭ ‬عربية‮»‬‭. ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬بالروح‭ ‬بالدم‭ ‬نفديك‭ ‬يا‭ ‬اقصى‮»‬،‭ ‬و‮«‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬و«واحد‭ ‬اتنين،‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬فين‮»‬‭. ‬

وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بإخلاء‭ ‬الميدان‭ ‬وفرقت‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭ ‬المتفرعة‭ ‬منه‭. ‬

وتظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬قرب‭ ‬الجسر‭ ‬المعلّق‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬حيث‭ ‬مقرّات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬

ورفع‭ ‬المحتجون‭ ‬الأعلام‭ ‬العراقية‭ ‬وأعلام‭ ‬فلسطين‭. ‬

وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬الله‭ ‬الله‭ ‬أكبر،‭ ‬أمريكا‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬ردد‭ ‬آخرون‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬نعم‭ ‬للجهاد‭... ‬نعم‭ ‬نعم‭ ‬للقتال‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬وهو‭ ‬سائق‭ ‬تاكسي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬45‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬حضرنا‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لنصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ضد‭ ‬الكيان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المحتل‭ ‬ونصرة‭ ‬لإخواننا‭ ‬بفلسطين‭ ‬ونبقى‭ ‬لهم‭ ‬بشدّتهم‭ ‬عوناً‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬تلفزيون‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمي‭ ‬شملت‭ ‬التظاهرات‭ ‬كذلك‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬وذي‭ ‬قار‭ ‬وواسط‭ ‬والمثنى‭ ‬جنوباً‭. ‬

وفي‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬بدأ‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬اعتصاماً‭ ‬أمس‭ ‬كذلك‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬تونس،‭ ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬أمام‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفيون‭ ‬من‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬

وردّد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬ارحلي‮»‬‭ ‬و«ماكرون‭ ‬قاتل‮»‬‭ ‬و«الفرنسيون‭ ‬والأمريكان‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬العدوان‮»‬‭. ‬وأبدوا‭ ‬كذلك‭ ‬دعمهم‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬حيث‭ ‬رددوا‭ ‬‮«‬يا‭ ‬قسام‭ ‬يا‭ ‬حبيب‭ ‬دمر‭ ‬دمر‭ ‬تل‭ ‬ابيب‮»‬‭. ‬

وقام‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بالتجمع‭ ‬كذلك‭ ‬أمام‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الشمالية‭ ‬لتونس‭ ‬وأحرقوا‭ ‬العلم‭ ‬الأمريكي‭. ‬ومنعتهم‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬السياج‭ ‬المحيط‭ ‬بالسفارة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬

وفي‭ ‬الأردن،‭ ‬شارك‭ ‬آلاف‭ ‬الاردنيين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأردن‮»‬‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ودعما‭ ‬لحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬حماس‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬ومصورو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬أردني‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الحسيني‭ ‬الكبير‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭ ‬حاملين‭ ‬أعلاما‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬مطلقين‭ ‬هتافات‭ ‬تدعم‭ ‬‮«‬المقاومة‮»‬‭. ‬

وحمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬و«المقاومة‭ ‬شرف‭ ‬الأمة‮»‬،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬افتحوا‭ ‬الحدود‭ ‬نصرة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬الرابية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬تجمع‭ ‬مجددا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬وسط‭ ‬وجود‭ ‬أمني‭ ‬كثيف‭. ‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬ناعور،‭ ‬غرب‭ ‬عمان،‭ ‬تجمع‭ ‬نحو‭ ‬2500‭ ‬شخص‭ ‬محاولين‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬لكن‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬قد‭ ‬اغلقت‭ ‬الطرقات‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬الأغوار‭ ‬والبحر‭ ‬الميت‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬فصلى‭ ‬هؤلاء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭. ‬