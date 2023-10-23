دعما لغزة ضد العدوان الإسرائيلي.. تظاهرات حاشدة في العديد من المدن العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة – الوكالات: تظاهر الآلاف في مدن عديدة في العالم العربي، من القاهرة إلى تونس وبغداد، تضامناً مع قطاع غزة في اليوم الرابع عشر من العدوان الاسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن آلاف القتلى.
واستشهد 4137 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت أمس.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة موقعا مزيدا من الضحايا.
وتظاهر عشرات الآلاف من المصريين أمس في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة، بحسب مراسلي فرانس برس ووسائل إعلام مصرية.
وخرجت تظاهرة كبيرة ضمت الآلاف بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة.
وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين «عيش، حرية فلسطين عربية». وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا اقصى»، و«إسرائيل هي الإرهاب» و«واحد اتنين، الجيش العربي فين».
وقامت الشرطة بعد ذلك بإخلاء الميدان وفرقت المتظاهرين الى الشوارع المتفرعة منه.
وتظاهر الآلاف في بغداد قرب الجسر المعلّق المؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث مقرّات العديد من السفارات الأجنبية ولا سيما السفارة الأمريكية، ضمن فعاليات «نصرة طوفان الأقصى».
ورفع المحتجون الأعلام العراقية وأعلام فلسطين.
وهتف المتظاهرون «الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر» فيما ردد آخرون «نعم نعم للجهاد... نعم نعم للقتال».
وقال المتظاهر علي حسين وهو سائق تاكسي يبلغ من العمر 45 عاماً: «حضرنا هذا اليوم الجمعة لنصرة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الاسرائيلي المحتل ونصرة لإخواننا بفلسطين ونبقى لهم بشدّتهم عوناً».
وبحسب مشاهد من تلفزيون العراقية الرسمي شملت التظاهرات كذلك محافظة نينوى في الشمال، وذي قار وواسط والمثنى جنوباً.
وفي غرب البلاد على الحدود مع الأردن بدأ المئات من مناصري الحشد الشعبي اعتصاماً أمس كذلك تحت شعار التضامن مع غزة.
وفي تونس، تظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية في وسط العاصمة، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، كما أفاد صحفيون من فرانس برس في المكان.
وردّد المتظاهرون شعارات «فرنسا ارحلي» و«ماكرون قاتل» و«الفرنسيون والأمريكان شركاء في العدوان». وأبدوا كذلك دعمهم لحركة حماس، حيث رددوا «يا قسام يا حبيب دمر دمر تل ابيب».
وقام العشرات من المتظاهرين بالتجمع كذلك أمام السفارة الأمريكية في الضاحية الشمالية لتونس وأحرقوا العلم الأمريكي. ومنعتهم الشرطة من تخطي السياج المحيط بالسفارة وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.
وفي الأردن، شارك آلاف الاردنيين أمس في تظاهرات في عمان ضمن فعاليات «طوفان الأردن» تضامنا مع سكان قطاع غزة ودعما لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، على ما أفاد مراسلو ومصورو فرانس برس.
وشارك أكثر من خمسة آلاف أردني في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان حاملين أعلاما أردنية وفلسطينية مطلقين هتافات تدعم «المقاومة».
وحمل هؤلاء لافتات كتب على بعضها «أغيثوا غزة» و«المقاومة شرف الأمة»، اضافة الى «افتحوا الحدود نصرة للشعب الفلسطيني».
وفي منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان تجمع مجددا أكثر من 1500 شخص عقب صلاة الجمعة وسط وجود أمني كثيف.
وفي منطقة ناعور، غرب عمان، تجمع نحو 2500 شخص محاولين الوصول الى حدود الأردن مع الاراضي الفلسطينية وإسرائيل، لكن كانت قوات الأمن قد اغلقت الطرقات المؤدية الى الأغوار والبحر الميت منذ مساء الخميس، فصلى هؤلاء صلاة الجمعة في الموقع.
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