الضفة الغربية.. ((جبهة ثالثة)) محتملة لإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والاشتباك‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬مما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬المنطقة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المضطربة‭ ‬جبهة‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭. ‬وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وانسحب‭ ‬الجنود‭ ‬والمستوطنون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬1967‭. ‬

وتخشى‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الداعمة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬جبهة‭ ‬ثانية‭ ‬وتكون‭ ‬فيها‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جبهة‭ ‬ثالثة‭ ‬محتملة‭. ‬وتسببت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الجنود‭ ‬والمستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬بالفعل،‭ ‬إذ‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬كما‭ ‬اعتقلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭. ‬كما‭ ‬نفذت‭ ‬مداهمات‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وفجر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬واعتقلت‭ ‬العشرات‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬داهمت‭ ‬ونفذت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬12‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬شرطيا‭ ‬قتل‭ ‬أيضا‭. ‬ويشكل‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬تحديا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬قصوى‭ ‬ويستعد‭ ‬لإحباط‭ ‬هجمات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هجمات‭ ‬قد‭ ‬ينفذها‭ ‬مسلحو‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬اللفتنانت‭ ‬كولونيل‭ ‬جوناثان‭ ‬كونريكوس‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬تحاول‭ ‬‮«‬إقحام‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬جبهتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬جبهات‮»‬‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭. ‬ووصف‭ ‬مستوى‭ ‬التهديد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مرتفع‮»‬‭. ‬أظهرت‭ ‬هتافات‭ ‬نادرة‭ ‬جرى‭ ‬ترديدها‭ ‬خلال‭ ‬احتجاجات‭ ‬خرجت‭ ‬لدعم‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬شهية‭ ‬متزايدة‭ ‬للمقاومة‭ ‬المسلحة‭. ‬

وقال‭ ‬صلاح،‭ ‬وهو‭ ‬متظاهر‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬يجي‭ ‬هون‭ ‬وندافع‭ ‬عن‭ ‬غزة،‭ ‬اللي‭ ‬بقدر‭ ‬يضرب‭ ‬حجر‭ ‬يضرب‭ ‬واللي‭ ‬معه‭ ‬سلاح‭ ‬يجي‭ ‬يطخ،‭ ‬لازم‭ ‬السلطة‭ ‬تخلي‭ ‬الناس‭ ‬تواجه،‭ ‬يعطونا‭ ‬سلاح‭ ‬خليهم‭ ‬يشوفوا‭ ‬شو‭ ‬رح‭ ‬نعمل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬موفق‭ ‬سحويل‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬مواثيق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والشرائع‭ ‬الدولية‭ ‬والإنسانية‭ ‬تعطي‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باستخدام‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وكل‭ ‬وسائل‭ ‬القتال‭ ‬للتصدي‭ ‬للاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وفتح‭ ‬وكل‭ ‬قوى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تطلق‭ ‬العنان‭ ‬ليد‭ ‬المقاومة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعلى‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

وبدا‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬أقل‭ ‬استعدادا‭ ‬للقتال‭. ‬وقال‭ ‬نزار‭ ‬المغربي،‭ ‬صاحب‭ ‬شركة‭ ‬هندسة‭ ‬معمارية،‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالاشمئزاز‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لكنه‭ ‬غير‭ ‬مستعد‭ ‬لحمل‭ ‬السلاح‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬يريد‭ ‬القتال‭ ‬وهنية‭ ‬يريد‭ ‬القتال‭. ‬اتركوهم‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬بالبنادق‭ ‬ودعوهم‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ورئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬ومحللون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بإشعال‭ ‬فتيل‭ ‬التوتر‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬نطاقه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬وأحد‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬هو‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬باعتقال‭ ‬المئات‭. ‬وأشارت‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والاعتقالات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬شنت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

لكن‭ ‬صلاح‭ ‬الخواجا،‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مقاومة‭ ‬الاستيطان‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬52‭ ‬عاما،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الاعتقالات‭ ‬حدت‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬‮«‬تصاعد‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬الضفة‭ ‬هناك‭ ‬تراجع‭ ‬بسبب‭ ‬محاولات‭ ‬الاحتلال‭ ‬المستمرة‭ ‬لضرب‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬المنظمة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬المنظم‭ ‬لأجهزة‭ ‬متكاملة‭ ‬سياسيا‭ ‬وعسكريا‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬مناطق‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بسبب‭ ‬كل‭ ‬سياسات‭ ‬الاحتلال‭ ‬المالية‭ ‬والعسكرية‭ ‬وعمليات‭ ‬الملاحقة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

بينما‭ ‬تسيطر‭ ‬حماس‭ ‬بإحكام‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬فإن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬خليط‭ ‬معقد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬سفوح‭ ‬التلال‭ ‬والمستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ونقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تقطع‭ ‬أواصر‭ ‬المجتمعات‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وبين‭ ‬مقر‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والمناطق‭ ‬المهمشة‭ ‬الفقيرة،‭ ‬تتباين‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬جدوى‭ ‬‮«‬المقاومة‮»‬‭. ‬فالشباب‭ ‬اليائسون‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللجوء‭ ‬أكثر‭ ‬استعدادا‭ ‬للقتال‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬ما‭ ‬يخسرونه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اندلاع‭ ‬دوامة‭ ‬من‭ ‬العنف‭. ‬وقال‭ ‬المغربي‭: ‬‮«‬شركتي‭ ‬تعاني‭ ‬بالفعل‭ ‬بسبب‭ ‬الاضطرابات‮»‬‭.‬