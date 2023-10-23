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غضب متصاعد ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

10/23/2023 5:31:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬يتصاعد‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ضد‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬مطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬وقمع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لها‭.‬

وتراجعت‭ ‬مكانة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬انبثقت‭ ‬عن‭ ‬اتفاقات‭ ‬أوسلو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬اتفاقات‭ ‬أوسلو،‭ ‬توسّع‭ ‬البناء‭ ‬الاستيطاني‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬حيث‭ ‬ينفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بانتظام‭ ‬مداهمات‭ ‬دامية،‭ ‬وتتكرّر‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمستوطنين،‭ ‬فيما‭ ‬تتمسك‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بحل‭ ‬تفاوضي‭.‬

مع‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اسرائيل‭ ‬نفذته‭ ‬حماس،‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعباس‭ ‬موقفا‭ ‬حازما‭ ‬وواضحا‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬المؤيدين‭ ‬وغير‭ ‬المؤيدين‭ ‬لحماس،‭ ‬مما‭ ‬اعتبروه‭ ‬‮«‬هزيمة‭ ‬مذلة‮»‬‭ ‬ألحقت‭ ‬بإسرائيل‭.‬

ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تصريحا‭ ‬لعباس‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬سياسات‭ ‬وأفعال‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬حذف‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭.‬

وكان‭ ‬عباس‭ ‬أدان‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬قبل‭ ‬لقائه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وبعد‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬حماس‭ ‬إنه‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬ألغيت‭ ‬قمة‭ ‬رباعية‭ ‬كانت‭ ‬مقرّرة‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬والعاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬والرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬

واستشهد‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬471‭ ‬شخصًا،‭ ‬وفقا‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬

وأدان‭ ‬عباس‭ ‬القصف‭ ‬وأعلن‭ ‬الحداد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬الأردن،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المئات‭ ‬خرجوا‭ ‬مرددين‭ ‬شعارات‭ ‬تطالب‭ ‬برحيل‭ ‬عباس‭ ‬ووقف‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬الأمني‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقمعت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التظاهرات‭. ‬

ويرى‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬‮«‬بيسان‭ ‬للبحوث‭ ‬والإنماء‮»‬‭ ‬أبيّ‭ ‬العابودي‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬راهن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬بأنها‭ ‬ستلزم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالانسحاب‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬1967‭ ‬وتعطي‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬دولة‮»‬‭.
‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أثبت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يكترث‭ ‬لدماء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومعاناتهم،‭ ‬وهذا‭ ‬طبعا‭ ‬سبب‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‮»‬‭. ‬

قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬ذكر‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬نشره‭ ‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للبحوث‭ ‬السياسية‭ ‬والمسحية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬58 % ‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬تأييدهم‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬الى‭ ‬المواجهات‭ ‬والانتفاضة‭ ‬المسلحة‮»‬،‭ ‬مقابل‭ ‬20 % ‭ ‬يؤيدون‭ ‬المفاوضات‭ ‬و24 % ‭ ‬يؤيدون‭ ‬المقاومة‭ ‬الشعبية‭ ‬السلمية‭. ‬

وبحسب‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬يطالب‭ ‬78 % ‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬باستقالة‭ ‬عباس‭ (‬88‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬وانتهت‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وشريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ويرى‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كزافييه‭ ‬غينيار‭ ‬أن‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والمتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬رفع‭ ‬بعضهم‭ ‬أعلام‭ ‬حماس‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بنظر‭ ‬المتظاهرين‭ ‬باتت‭ ‬متماهية‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدم‭ ‬تحركها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تنسيقها‭ ‬الأمني،‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬الأوقات‭ ‬كالوقت‭ ‬الراهن‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬نوريا،‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬حقا‭ ‬تنديد‭ ‬بأن‭ ‬عباس‭ ‬كان‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬الردّ‭ ‬بمستوى‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهذه‭ ‬حقيقة‭ ‬جلية‮»‬‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هيو‭ ‬لوفات‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية،‭ ‬فإن‭ ‬السلطة‭ ‬‮«‬عالقة‭ ‬بين‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وانتظارات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تجنبها‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬واضح‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬تخسر‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‮»‬‭.‬

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