آلاف البوسنيين يتظاهرون في ساراييفو دعما للفلسطينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ساراييفو - (أ ف ب): تظاهر آلاف البوسنيين أمس الأحد في ساراييفو دعما للفلسطينيين في قطاع غزة حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه بعد أسبوعين من الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الدولة العبرية. وتجمهر المتظاهرون في ساحة أمام مبنى بلدية العاصمة، وهم يلوّحون بالأعلام الفلسطينية والبوسنية وكذلك التركية، رافعين لافتات تدين القصف على قطاع غزة وتطالب بـ«تحرير فلسطين»، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وألقى عدد من المنظمين خطابات من منصة.
وقالت رئيسة بلدية المدينة بنيامينا كاريتش أمام الحشد والدموع في عينيها: «نحن نعرف كيف يكون الوضع بدون مياه وطعام، ونعرف كيف يكون الأمر عندما يُقتل الأطفال». وأضافت على وقع تصفيق المشاركين: «من حق ساراييفو، المدينة التي عانت من أطول حصار في التاريخ الحديث، أن تقف بحزم إلى جانب غزة اليوم (...) ساراييفو تؤيد السلام، وساراييفو ضد قتل أي ضحية بريئة في هذا العالم».
خلال الحرب الطائفية في التسعينيات، عانت سراييفو من حصار طال 44 شهرا. وتم حرمانها من الماء والكهرباء والغاز وعزلت عن العالم، وتعرض سكانها للقصف بشكل شبه مستمر من قوات صرب البوسنة. وقُتل في المدينة أكثر من 11500 شخص، من بينهم مئات الأطفال.
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