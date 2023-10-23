آلاف البوسنيين يتظاهرون في ساراييفو دعما للفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساراييفو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬البوسنيين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ساراييفو‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يكثف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفه‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وتجمهر‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة،‭ ‬وهم‭ ‬يلوّحون‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والبوسنية‭ ‬وكذلك‭ ‬التركية،‭ ‬رافعين‭ ‬لافتات‭ ‬تدين‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتطالب‭ ‬بـ«تحرير‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وألقى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنظمين‭ ‬خطابات‭ ‬من‭ ‬منصة‭.

‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬بنيامينا‭ ‬كاريتش‭ ‬أمام‭ ‬الحشد‭ ‬والدموع‭ ‬في‭ ‬عينيها‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬الوضع‭ ‬بدون‭ ‬مياه‭ ‬وطعام،‭ ‬ونعرف‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬عندما‭ ‬يُقتل‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تصفيق‭ ‬المشاركين‭: ‬‮«‬من‭ ‬حق‭ ‬ساراييفو،‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬أطول‭ ‬حصار‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث،‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬بحزم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ (...) ‬ساراييفو‭ ‬تؤيد‭ ‬السلام،‭ ‬وساراييفو‭ ‬ضد‭ ‬قتل‭ ‬أي‭ ‬ضحية‭ ‬بريئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‮»‬‭.

‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الطائفية‭ ‬في‭ ‬التسعينيات،‭ ‬عانت‭ ‬سراييفو‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬طال‭ ‬44‭ ‬شهرا‭. ‬وتم‭ ‬حرمانها‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬وعزلت‭ ‬عن‭ ‬العالم،‭ ‬وتعرض‭ ‬سكانها‭ ‬للقصف‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬صرب‭ ‬البوسنة‭. ‬وقُتل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11500‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مئات‭ ‬الأطفال‭. ‬