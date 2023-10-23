مجزرة جديدة لإسرائيل في غزة.. أكثر من 80 شهيدا معظمهم أطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مشاهد مروعة لأهالي القطاع بعد استهداف الاحتلال منازلهم ومساجدهم

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬فلسطينياً،‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬أمس‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬لليوم‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬أن‭ ‬طيران‭ ‬الاحتلال‭ ‬شن‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬80‭ ‬فلسطينياً‭ ‬معظمهم‭ ‬أطفال،‭ ‬وجرح‭ ‬العشرات‭.‬

وقصف‭ ‬طيران‭ ‬الاحتلال‭ ‬منازل‭ ‬وسط‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬5‭ ‬أشخاص،‭ ‬ومنطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شماله‭ ‬وفي‭ ‬محيط‭ ‬مشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬ورفح‭ ‬جنوبه،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وجرح‭ ‬آخرين‭.‬

كما‭ ‬قصفت‭ ‬مدفعية‭ ‬الاحتلال‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ ‬شرق‭ ‬القطاع‭.‬

وجاء‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬للاحتلال‭ ‬قصفت‭ ‬عقب‭ ‬إعلانه‭ ‬تكثيف‭ ‬ضرباته‭ ‬تمهيدا‭ ‬لعملية‭ ‬برية،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭ ‬أسبوعها‭ ‬الثالث‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للمقاومة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وذكرت‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬قصف‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬تسبّب‭ ‬باستشهاد‭ ‬ثمانين‭ ‬شخصا،‭ ‬وتدمير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬منزلا‭. ‬







ورغم‭ ‬إنذار‭ ‬السكان‭ ‬بمغادرة‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والتوجه‭ ‬جنوبا،‭ ‬يطال‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بانتظام‭ ‬مناطق‭ ‬جنوبية‭. ‬وأستشهد‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ليلا،‭ ‬وفق‭ ‬حماس‭. ‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها،‭ ‬غير‭ ‬راغبين‭ ‬أو‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المغادرة‭. ‬

في‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬التقط‭ ‬صحفيون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صورا‭ ‬مروعة‭ ‬لجثث‭ ‬أفراد‭ ‬عائلات‭ ‬كاملة‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬القصف‭. ‬وشوهد‭ ‬فلسطيني‭ ‬يحمل‭ ‬بين‭ ‬ذراعيه‭ ‬جثة‭ ‬طفله‭ ‬لُفّت‭ ‬بقماش‭ ‬أبيض‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭. ‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجنرال‭ ‬دانيال‭ ‬هغاري‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬كثفنا‭ ‬هجماتنا‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عشرات‮»‬‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماسي‭ ‬قتلوا‭ ‬بينهم‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬تسليح‭ ‬الحركة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنسلك‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬أفضل‭ ‬للجيش‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اللفتنانت‭ ‬جنرال‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬تفقدّه‭ ‬أحد‭ ‬ألوية‭ ‬المشاة‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬سندخل‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭. ‬العدو‭ ‬يحضّر‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬هناك،‭ ‬لكننا‭ ‬أيضا‭ ‬نستعدّ‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬إن‭ ‬حصلت‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬نزهة،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬مواجهة‭ ‬حرب‭ ‬شوارع‭ ‬وشبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تحتجز‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬رهينة‭ ‬اقتادتهم‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬التوجه‭ ‬جنوبا‭ ‬‮«‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‮»‬‭. ‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لى‭ ‬4651‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬أسبوعها‭ ‬الثالث‭.

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وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬‮«‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬4651‭ ‬شهيدا،‭ ‬بينهم‭ ‬1873‭ ‬طفلا،‭ ‬و1023‭ ‬سيدة،‭ ‬و187‭ ‬مسنا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬14245‭ ‬مواطنا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‮»‬‭.

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وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬اونروا‭) ‬أمس‭ ‬ان‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭. ‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬المصدومين‭ ‬أين‭ ‬يذهبون‭ ‬لحماية‭ ‬عائلاتهم‭. ‬

بين‭ ‬أنقاض‭ ‬أبراج‭ ‬الزهراء‭ ‬التي‭ ‬سويت‭ ‬بالأرض،‭ ‬قال‭ ‬رامي‭ ‬أبو‭ ‬وزنة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أتخيل‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬كوابيسي،‭ ‬لماذا‭ ‬قصفونا؟‭ ‬نحن‭ ‬مدنيون‭ ‬عزل،‭ ‬أين‭ ‬سنذهب؟‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الجثث‭ ‬المجهولة‭ ‬الهوية‭ ‬دُفنت‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬برادات‭. ‬

في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬استشهد‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬عقب‭ ‬عملية‭ ‬حماس،‭ ‬وخلال‭ ‬مواجهات‭ ‬حصل‭ ‬فيها‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬السبت‭.

‬واستهدفت‭ ‬الضربة‭ ‬مسجد‭ ‬الأنصار‭ ‬الذي‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إن‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ ‬يستخدمونه‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬للتخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬وقاعدة‭ ‬لتنفيذها‭. ‬واستشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭.‬